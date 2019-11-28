Barrichello, 2010 için McLaren'ı geri çevirmiş

Rubens Barrichello, 2005'in ardından Ferrari'den ayrılarak Honda'ya geçiş yapmıştı. 2008 sonunda Honda spordan çekildi ve takım Brawn GP haline geldi.

2009 sonunda takım Mercedes oldu ve Alman üretici, Michael Schumacher/Nico Rosberg ikilisiyle yarışma kararı aldı.

Brawn'la yollarını ayıran Rubens Barrichlelo, McLaren'dan teklif aldığını ancak bunu geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi.

Barrichello: “McLaren’dan teklif aldığımda, Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı olmadığım için hâlâ çok pişmanım."

"Reddettim, çünkü o zaman 2010 yılı için Williams ile sözleşme imzalamıştım. Evet, McLaren ile bir sözleşme imzalama şansım vardı ama sonunda Jenson Button ile anlaştılar."

"Tekliflerini kabul etmeyi istiyordum ama Williams'la bir sözleşme imzalamıştım."

"Frank Williams'a büyük saygım vardı ve yanlış bir şey yapmak istemedim. Zaten Williams yıllarır F1'de olan gerçek bir yarışçı takımıydı."

"Dediğim gibi, Lewis ile aynı takımda yarışamadığım ve onu Michael Schumacher ile kıyaslayamadığım için üzgünüm." dedi.