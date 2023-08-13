Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"
Formula 1'in resmi muhabirlerinden Lawrence Barretto'ya göre Logan Sargeant'ın performansı çok da kötü değil, ancak büyük adımlar atmazsa koltuğunu Mick Schumacher'e kaptırabilir.
Geçen yıl Formula 2'de yılın çaylağı olmayı başaran Sargeant, bu başarısının ardından akademisinde bulunduğu Williams tarafından F1'e terfi ettirildi.
Amerikalı pilotun şu ana kadar epey zor bir çaylak sezonu geçirdiği söylenebilir, kendisi ilk 12 yarışın ardından puan alamadığı gibi sıralama turlarında takım arkadaşı Alex Albon'u da hiç geçemedi.
Kendisinin sözleşmesi yalnızca bir senelik, dolayısıyla performansını arttırmadığı takdirde grid dışı kalması olası -üstelik geri dönüş için fırsat kollayan bir Mick Schumacher varken.
F1.com'daki köşesinde Sargeant'ın durumunu yorumlayan Lawrence Barretto da Schumacher ihtimalini göz ardı etmiyor.
Barretto, "Takımlar şampiyonasında yedinci sırada yer alan Williams, önemli puanlar getiren Alex Albon ile 2024 sezonu için anlaşmış durumda."
"Garajın diğer tarafında, çaylak Logan Sargeant F1 kariyerine sağlam ama gösterişsiz bir başlangıç yaptı ve bir sezon daha takımda kalmak için daha iyi olması gerektiğini biliyor."
"Neyse ki Williams pilotunun omzuna kollarını doladı ve kendisine yardımcı olmak amacıyla üstündeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Başarılı olması ve takımda kalabilmesi için onu destekliyorlar."
"Ancak kendisinin hem istikrar yakalaması, hem sıralama turlarında Albon ile arasındaki farkı kapatması, hem de puan alabilmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa koltuğu tehdit altında demektir."
"Geçen yıl takımla kısa bir süre görüşen ve Mercedes'teki yedek pilotluk görevi sayesinde [Lewis] Hamilton ve [George] Russell'ın övgüsünü kazanan Mick Schumacher açık bir rakip olabilir." dedi.
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