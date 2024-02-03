Barretto, Sainz'ın önündeki Mercedes seçeneğinin yüzdesini yüksek görüyor

Mercedes, Formula 1'in en başarılı yarışçısının Mercedes'le geçireceği son sezonun ardından Ferrari'ye katılacağının açıklanmasının ardından, 2025'te yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'dan görevi devralacak sürücüyü bulmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kaldı.

Hamilton'ın halefini seçmek söz konusu olduğunda takımın ilgilendiği sürücü sayısı az olmayacak. Ancak kaybedecekleri yarışçı kalitesi ve nüfuz, akıllıca seçim yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Peki, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinde "ikincil hasar" haline geldikten sonra ideal seçenek yüzlerine mi bakıyor?

Sainz, 2023'ün Red Bull dışındaki tek yarış galibi pilot. Ancak Charles Leclerc'in Ferrari'de kalmak için kısa süre önce çok yıllık bir sözleşme uzatmasıyla birlikte Hamilton'ın takıma katılmasının ardından koltuğunu boşaltacak kişi İspanyol pilot olacak.

Barretto, Mercedes takım patronu ve üçte bir sahibi Wolff ile "iyi bir ilişkisi" olan Sainz için doğrudan bir takasın mümkün olduğuna inanıyor ve böyle bir anlaşmanın takım ve sürücü için bir 'kazan-kazan' durumu olacağını savunuyor.

Formula 1 web sitesi için Barretto, "Carlos Sainz, Charles Leclerc ile üç yıllık ortaklığı sırasında tartışmasız en güçlü Ferrari pilotu olan İspanyol, 21. Yüzyılın en büyük F1 haber hikayesinin tali hasarıdır."

"Bununla birlikte, en azından kendisini tahtından edecek tüm sürücüler arasında, sporun gördüğü en donanımlı sürücü olduğu gerçeğiyle rahatlayabilir."

"2023'te bir grand prix kazanan Red Bull dışındaki tek pilot olan İspanyol pilot, hisseleri yüksekken boşa çıkıyor. Kaynaklar Sainz'ın Mercedes'in patronu Toto Wolff ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve son birkaç yıldır yönetim ekibi ile Gümüş Oklar arasında çok sayıda görüşme yapıldığını söylüyor."

"Düz bir takasın eşdeğeri her iki taraf için de mantıklı olacaktır."

"Mercedes, iyi puanlar alan ve F1'de yarıştığı her takımdan yüksek puanlar alan süper istikrarlı bir sürücüye sahip olacak. Bu da son yıllarda performans konusunda sıkıntı yaşayan bir takım için önemli bir çözüm."

"Ayrıca her takım arkadaşıyla iyi anlaştı ve bunun Russell ile devam etmeyeceğine inanmak için hiçbir neden yok."

"Sainz için, son zamanlarda durmak bilmeyen bir hızla dünya şampiyonlukları kazanan bir takımdan diğerine geçecek."

"Russell'a karşı iyi bir performans sergilemek için kendini destekleyecek ve aracı yeterli olduğu takdirde podyum ve galibiyetler elde edecektir." dedi.

Sainz'in Mercedes'e gitmesi bir olasılık olsa da, Barretto'nun Williams'ı da potansiyel bir talip olarak göstermesi ve Sainz'in bir süredir Sauber ile ortak olarak 2026'da F1 gridine katılacak olan Audi ile yoğun bir şekilde ilişkilendirilmesi nedeniyle, imzasını takip etmeleri durumunda rekabetle karşı karşıya kalacak gibi görünüyorlar.