Barretto: "Monako olayı Alpine'in Ocon kararının sadece bir parçası"

Alpine, 2024 sezonunun ardından Esteban Ocon ile devam etmeme kararı aldı ve bunun Monako'de Pierre Gasly ile yaşanan temastan kaynaklandığını söyleniyordu.

Bu konuda konuşan Lawrence Barretto, F1'in resmi internet sitesine şunları söyledi: ”İlk bakışta Ocon'un Enstone'da geçirdiği beş yılın ardından takımdan ayrılacağı haberi, Fransız pilotun Monako'da takım arkadaşı Pierre Gasly ile çarpışmasına bir tepki olarak görülebilir."

“Alpine patronu Bruno Famin'in çarpışmadan sonra Ocon'a karşı kızgın olduğuna şüphe yok."

“Anladığım kadarıyla Ocon ve Pierre Gasly'ye Monako'daki sıralama turlarından önce yarışta takım emirlerinin kullanılacağı ve gridde geride kalan sürücünün öndeki sürücüyü desteklemesinin gerekeceği söylenmiş."

“Bana söylenene göre bu mesaj Pazar günkü yarış öncesinde de tekrarlandı."

"Ocon'un bu talimatı göz ardı ederek ilk turda Gasly'ye karşı hırslı bir hamle yapmaya çalışması, her iki araca da hasar vermesi ve kendini yarış dışı bırakması nedeniyle Famin'in kızgın olduğunu söyleyebiliriz."

"Bu önemli bir an olsa da kaynaklar Ocon'un geleceğiyle ilgili tartışmanın birkaç aydır devam ettiğini ve bu son olayın sözleşme yenilememe kararının sadece bir parçası olduğunu söylüyor."

“Sonuçta bu, Ocon ve Gasly'nin birbirlerine yaklaştığı ilk an değil; ikili Miami'de bir tur boyunca tekerlek tekerleğe gitmiş, Ocon daha önceki takım arkadaşları Fernando Alonso ve Sergio Perez ile de pek çok kez temas yaşamıştı."

“Alpine ayrıca Ocon'un griddeki diğer seçenekleri değerlendirdiğinin de farkındaydı; Haas ve Sauber/Audi Ocon'u takımlarına katmak istiyordu."

"Bazen değişim iyi olabilir.”