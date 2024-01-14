Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

F1 muhabiri Lawrence Barretto Tsunoda'nın Honda ile olan bağlantılarının onu Aston Martin'in planlarının bir parçası yapabileceğine inanıyor.

Aston Martin, 2023'te Alonso'nun Alpine'den ayrılıp takıma katılmasının ardından takımda toplam sekiz podyum derecesi elde etmesiyle çığır açan bir sezon geçirdi.

Aston Martin ve Alonso'nun her ikisi de ilişkilerini bu sezonun ötesine taşımaya istekli olduklarını belirtmelerine rağmen, iki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun geleceği, 2024 sonunda sona erecek olan mevcut sözleşmesi nedeniyle çözümsüz kalmaya devam ediyor.

Aston Martin geçtiğimiz Mayıs ayında, F1'in 2026'daki bir sonraki kural değişikliğinde şampiyonluk şansının oluşması umuduyla Honda güç ünitesine geçeceklerini duyurdu.

Alonso, Honda'nın McLaren ile 2015-2017 yılları arasındaki başarısız ortaklığı sırasında üreticiyle gergin bir ilişki yaşamış ve 2015 Japonya Grand Prix'si sırasında takım telsizinden güç ünitesinden "GP2 motoru" olarak bahsetmişti.

Aston Martin'de kalma kararı Alonso'ya bağlı olsa da Barretto, 42 yaşındaki pilot emekli olmaya karar verdiğinde Tsunoda'nın takım için bir hedef olarak ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Resmi Formula 1 web sitesi için F1'in sürücü piyasasına ilişkin bir analizde Barretto, "Takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun 2024'ün sonuna kadar kalmasını istediğini gizlemedi. Kaynaklar takım içindeki üst düzey personelin de bu görüşü desteklediğini söylüyor."

"O halde kalmak isteyip istemediğine karar vermek Alonso'ya kalmış."

"Şu anda bu işi seviyor gibi görünüyor. Aston Martin 2023 performansında bir adım atar ve ona sekiz podyumdan daha fazlasını elde edebilecek bir araç verirse, bu ortaklığın devam edeceğini hayal edebiliriz."

"Aynı şekilde, [Alonso'nun takım arkadaşı] Lance Stroll'un babası [Lawrence Stroll] takım sahibi olarak kalırken Aston Martin kullanmadığı bir dünya hayal etmek zor. Bu yüzden 2025'te de kalacağı neredeyse kesin."

"Honda'nın motor ortağı olduğu 2026'da neler olacağını görmek ilginç olacak."

"Tsunoda bu yıl ve gelecek yıl da devam ederse, Japon üretici uzun süredir akıl hocalığı yaptığı ve finansal olarak desteklediği pilotu Aston Martin'e götürmek isteyebilir mi?" dedi.

Tsunoda 2023'te bugüne kadarki en güçlü sezonunu geçirdi. AlphaTauri'nin Takımlar şampiyonasında sekizinci olmasına katkı sağladı ve toplamda altı puan kazandı.