Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''

Bu yıl Max Verstappen ile Hamilton arasında oldukça büyük bir şampiyona mücadelesi yaşanıyor.

İngiliz pilotun sekizinci şampiyonluk rekoru Verstappen tarafından tehlikede ve Hollandalı pilot eğer son iki yarışta iki kaza geçirmiş olmasaydı hâlâ lider bir konumda olabilirdi.

F1.com'dan Lawrence Barretto ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''[Liderliği] hak ettiğinden emin değilim ancak kesinlikle kazandı.''

''Hamilton uzun yıllardır şampiyonluk için böyle bir tehditle karşı karşıya kalmamıştı ve bu yüzden, sezonun büyük bir kısmında en iyi olmayan araçta limitlerini başka bir seviyeye zorluyor.''

Ancak Barretto'nun meslektaşı Greg Stuart'a göre en çok hak eden olmak, şampiyonluk için bir kriter değil.

Stuart, ''Max, Bakü'de kazanabilirdi ve Macaristan'da büyük bir sonuç alabilirdi. Silverstone'da da büyük bir kaza geçirdi.''

''Lewis is bu yıl çok ciddi sorunlar yaşamadı.''

''Ancak F1 bu şekilde işler, değil mi?'' dedi.

İki sürücü aynı zamanda mental olarak da büyük bir savaş veriyor ve gazetecilere göre bu mücadelenin de bir kazananı var.

Barretto, ''Hamilton elindeki büyük tecrübelerini ilk sıraya çıkmak için kullanıyor.''

''O uzun oyunu oynuyor. Verstappen'le Imola'da, Portimao'da ve Barselona'da tekerlek tekerleğe savaşıyorlardı ancak [Hamilton] bu savaşlarda temas yaşanmaması için geri çekildi.''

''Silverstone kazasından sonra da gazetecilere patlayan Verstappen'in baskı altında zorlanmasıyla Hamilton rahatladı.'' ifadelerini kullandı.

Stuart ise meslektaşına katılmadı.

''Lewis'in bu şampiyonada akıl oyunları oynamaya çalıştığını gördük. Monako'da medyaya Verstappen'in ''kanıtlayacak çok şeyi'' olduğunu söyledi ve insanlara kendi istatistiklerini hatırlattı. Sonrasında Macaristan'daki sıralama turu da, Verstappen'in ona bu sezon ne kadar zorluk çıkardığını gösteriyor.''

''Lewis ne zaman bu tür oyunlar oynasa, onun en iyi formunda olduğunu asla düşünmem.''