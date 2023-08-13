Barretto: "Hamilton en az beş yıl daha yarışabileceğini düşünüyor"
Formula 1'in resmi muhabirlerinden Lawrence Barretto'ya göre önünde uzun yıllar olduğunu düşünen Lewis Hamilton için en mantıklı seçenek halen Mercedes ile devam etmek.
Mercedes ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Hamilton, henüz takımla yeniden anlaşabilmiş değil.
Hem kendisi, hem de Mercedes takım patronu Toto Wolff sık sık "anlaşmaya vardıklarını, detaylar üstünde çalıştıklarını" belirtseler de, bu konudaki dedikoduların ardı arkası kesilmiyor
Ancak padoktaki en aktif isimlerden Lawrence Barretto'ya göre iki taraf için de devam etmek en mantıklı seçenek, tüm ipuçları da yeni anlaşmanın imzalanacağını göstermekte.
Formula 1 internet sitesine açıklamada bulunan Barretto, "Teknik olarak, gelecek sezonun en iyi boş koltuğu halen Mercedes koltuğu."
"Asıl mesele, Hamilton'ın takımda kalıp kalmayacağından ve sözleşme uzatmak için harekete geçip geçmeyeceğinden ziyade ne zaman harekete geçeceği."
"Ne Toto Wolff, ne de Hamilton görüşmelerin uzaması nedeniyle stresli değil. İki taraf da finansal koşullar ve sözleşmenin süresi gibi temel şartlarda anlaşmaya varıldığını belirtmekte."
"Wolff'ün deyimiyle, tek engel olarak her şey imzalanmadan önce 'temizlenmesi gereken önemsiz maddeler' kaldı."
Lewis Hamilton, Mercedes W14
Fotoğraf: Erik Junius
"Hamilton geçmişte yeni bir anlaşma imzalamak için geç kalmış, bu nedenle 2021 sezonundan önce bir sezonluk anlaşmaya mecbur kalmıştı."
"Sadece altı ay sonra, kendisini 2023 sezonunun sonuna kadar götürecek iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı."
"Hamilton en az beş yıl daha yarışabileceğini düşünüyor ve halen sekizinci kez şampiyonluğa ulaşabilecek kadar iyi olduğuna inanıyor."
"Tüm kariyerini Mercedes ailesiyle birlikte geçirdiğini de hesaba katarsak, kendisinin bir süre daha Gümüş Oklar ile devam etmesi olası." dedi.
Sözleşme konusunda şimdilik net bir bilgi yok, ancak İtalyan basınının son haberlerine göre Hollanda GP'sinden önce imzalar atılmış olabilir.
Yeni sözleşmenin kaç yıllık olacağı da aynı şekilde belirsiz.
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