Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"
Williams ile kariyerini yeniden canlandıran Alex Albon'un, olası bir Red Bull dönüşüyle birlikte F1 sürücü piyasasının en gözde isimlerinden biri olarak Carlos Sainz ile birlikte anıldığı söyleniyor.
Max Verstappen'in seviyesine yükselemediği 2020 sezonunun ardından Red Bull tarafından takımdan gönderilen Albon, kariyerini Williams'ta adeta yeniden canlandırdı.
Tayland asıllı İngiliz sürücü, geçen yılki Takımlar Şampiyonası'nda takıma neredeyse tek başına yedincilik kazandırarak Williams'ın 2017'den bu yana elde ettiği en iyi sonucu elde etti.
Red Bull sürücüsü Sergio Perez'in önünde dördüncü olarak başladığı ve çizgiyi sekizinci sırada geçtiği Hollanda Grand Prix'sinde ve yine FW45 ile yedinci olduğu Monza'da büyük övgü topladı.
Performansını takdir edenler arasında Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da vardı.
Ancak 27 yaşındaki sürücünün Red Bull'a geri dönüp dönemeyeceği sorulduğunda Marko, Perez'in yerini alamamasının nedenlerinden biri olarak Albon'un çok yıllık sözleşmesini gösterdi. Albon'un Williams ile 2025 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşması olduğu düşünülüyor.
Ancak bu gelecekte Red Bull'a dönmeyeceği anlamına gelmiyor.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Alex Albon, Williams FW45
F1.com'dan Lawrence Barretto'ya göre Albon, Carlos Sainz ile birlikte 'sürücü piyasasının en büyük anahtarı' unvanına sahip.
Williams Albon'u takımda tutmak istese de, Barretto sürücünün ve çevresinin 'gelecekte bir hamle yapmak üzere gridin en az yarısıyla görüştüğüne inanıldığını, Alpine ve Haas olmak üzere iki takımın 2023'te Albon'u istediğini' dile getirdi.
Barretto, "Ferrari'nin ilgilenen taraflardan biri olduğu anlaşılırken, kaynaklarım Red Bull mühendislerinin de onu çok beğendiğini söylüyor."
"Red Bull'dan gönderildikten sonra gride geri dönmek için mücadele etmek zorunda kalan Taylandlı sürücü için oldukça iyi bir geri dönüş oldu." şeklinde konuştu.
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