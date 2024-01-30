Barretto: "2018 model bir Ricciardo, Red Bull için 'güçlü' bir seçenek olabilir"

McLaren'de geçirdiği kötü iki sezonun ardından Ricciardo, AlphaTauri gride geri döndü ve şimdi üst düzey takıma geri dönmeyi hedefliyor.

Red Bull'un, Perez'in 2024'te yeterli performans göstermediğine karar vermesi halinde Barretto, Ricciardo'nun çağrılmak için en iyi konumda olduğuna inanıyor ve 'içeriden birçok kişi' onun F1 2024'te değerini kanıtlamak için gelişmiş bir platforma sahip olacağına inanıyor.

Yakında yeniden markalaşacak olan AlphaTauri takımı, 2023'ün son yarışlarında önemli kazanımlar elde etti ve önümüzdeki yıl için ana takım Red Bull ile bağlarını güçlendirmeleri birçok takım patronunu endişelendirdi, çünkü Red Bull'un 22 yarıştaki 21 galibiyetle sezonu domine etmesi AlphaTauri'nin kaderi için iyi bir işaret.

Barretto, Formula 1 web sitesi için şunları yazdı: "Son Dünya Şampiyonu ve F1'in şu anki klasman lideri olarak Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğu en çok rağbet görenlerden biri olacak."

"Takım patronu Christian Horner bunun Meksikalı'nın kaybedeceği bir koltuk olduğunu söyledi. İyi bir iş çıkarırsa - ve 2023'te zorlandığı sıralama turlarında önemli bir gelişme gösterirse - takımdan gönderilmesi için bir neden yok. Bunu başaramazsa Red Bull Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ve Liam Lawson'dan oluşan seçenekleri değerlendirebilir."

"Bu haliyle Ricciardo'nun üst yönetimin uygun yedekler listesinin başında yer aldığı düşünülüyor."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Avustralyalı pilotun bu yıl elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek ve içeriden pek çok kişi AlphaTauri takımının bu yıl rekabet gücü açısından büyük bir adım atacağını düşünüyor."

"Bu da Red Bull'un başını epey ağrıtacak çünkü 2018 model bir Ricciardo geri çevrilemeyecek kadar güçlü bir seçenek olabilir."

"AlphaTauri bu yıl daha rekabetçi hale gelirse, eski Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies liderliğinde yeni bir döneme başlarken, koltukları daha da aranır hale gelecektir."

"Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Liam Lawson'ın 2025'te yarış koltuğuna oturabileceğini ima etti, ancak bunun gerçekleşmesi için Ricciardo ya da [Yuki] Tsunoda'ya yol açılması gerekiyor."

"Ricciardo Red Bull'a geçerse bu karar onlar için verilmiş olacak çünkü Tsunoda'nın iyi bir sezon daha geçirmesi onu Lawson'ın yanında tutmak için yeterli olacaktır. Ancak Tsunoda ya da Ricciardo zorlanırsa, Red Bull'un Lawson'ı onlardan birinin yerine geçirmesi hiç de zor olmayacaktır."