Barcelona, yarışların seyircisiz yapılması halinde yeni bir anlaşma istiyor

Dünyadaki pek çok ülke büyük spor etkinliklerinin gerçekleşmesini yasaklarken, bazıları da belli sayıda insanın katıldığı etkinlikleri yasakladı.

Bundan ötürü yarışların yapılması halinde bunları seyircisiz gerçekleştirmekten başka çare yok.

Barcelona pistinin patronu Joan Fontsere, yarışın seyircisiz yapılması halinde yeni bir anlaşma istediklerini belirtti.

Fontsere, “Liberty Media eğer yarışı seyirci olmadan yapmaya karar verirse, organizatörlerle yapılan sözleşmelerin gözden geçirilmesi gerektiğinin farkında."

"Sürekli iletişim halindeyiz. TV yayıncıları ve takımlar için belli sayıda yarış yapmak istiyorlar. Gelirimizin önemli ölçüde azalacağını anlıyorlar, bu yüzden aynı çizgideyiz."

"Katalan hükümeti Formula 1 yarışına yatırım yaptığında, sadece bilet satışından elde edilen gelirle değil, aynı zamanda yarışın ülkenin ekonomisi ve Katalonya üzerindeki etkisi ile de ilgileniyorlar. Seyircisiz bir yarış bu etkiyi önemli ölçüde azaltacak. Oteller büyük oranda boş olacak, taraftarlar gelmeyecek. Yani bu yüzden sözleşmeyi tamamen gözden geçireceğiz."

"Herhangi bir teklif için hazırız, ancak maliyetleri ve riskleri azaltmak istiyoruz. Ne kadar az kişi gelirse, risk o kadar az olur. Etkinlik ne kadar kısa sürerse, maliyet o kadar düşük olur. Bu, istisnai kararların alınması gereken istisnai bir sezon." dedi.

Fontsere, mevcut anlaşmaların geçerli kalamayacağını yineledi.

"Yarış seyircisiz şekilde gerçekleşirse, organizatörler bilet satışından para kazanamaz. Bu nedenle Formula 1 ile yapılan mevcut anlaşma işe yaramaz. Henüz tüm detaylar bize söylenmedi, ancak bu seferki koşulların farklı olacağı açık."

Alakalı video