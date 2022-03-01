Barcelona testleri, 2022 araçları hakkında neler anlattı?

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Barcelona testleri Formula 1 severler için harika geçti. Bunun sebeplerinden birisi takımların tüm simülatör verilerine rağmen farkına varamadıkları bir sorunun, dalgalanma (porpoising) sorununun beklenmedik şekilde yeniden ortaya çıkmasıydı

Testler boyunca padokta en çok konuşulan konu buydu ve görünüşe göre 2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışına doğru gidilirken en çok konuşulan konu olmaya devam edecek.

Bu yazıda yeni araçlar hakkında çıkarabileceğimiz bazı derslere bakacağız.

2022 Formula 1 araçlarını sürmek eğlenceli mi?

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

Pilotlar, Barcelona'da yeni araçları ve 18 inçlik lastikleri denemeden önce ne bekleyeceklerinden emin değillerdi. Ayrıca artan araç ağırlıkları da bir diğer endişe kaynağıydı.

Fakat piste çıkmalarının ardından verdikleri geri bildirimler çoğunlukla olumluydu. Yeni bir şeyler denemek ve yeni araçları daha da geliştirebilmeleri için mühendislere yardımcı olmaktan da mutlu oldukları söylenebilir.

Pierre Gasly, "Yeni araçları sürmenin eğlenceli olduğunu söylemeliyim." dedi.

"Geçtiğimiz sene Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarını sürme imkanı yakaladığım için şanslı hissediyorum. O araçları sürmesi de çok zevkliydi."

"Performans açısından başlangıç ​​noktamızın geçen yıl ile benzer bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sezonun başında ve önümüzdeki birkaç ay içinde yapacağımız tüm güncellemeleri göz önünde bulundurursak, geçen yılki gibi güçlü performanslar sürpriz olmaz."

Sebastian Vettel, "Araçları sürmek her zaman çok eğlenceli. Araçların daha hafif olduğu zamanları hatırlayan birisi olarak tek sıkıntı ağırlık diyebilirim. Yeni araçlar çok hantal hissettiriyorlar."

Ağırlık, birçok sürücünün ortak cevabı olarak kayıtlara geçti.

Daniel Ricciardo, "Daha ağır araçlar ve daha az yere basma gücü gibi faktörlerden ötürü daha kötüsünü bekliyordum, hiç olmazsa sürüşün zorlaşmasını bekliyordum. Fakat yeni araçlar oldukça dengeli hissettiriyor." dedi.

Charles Leclerc ise, "Ağırlık artışını dışarıda bırakırsak kış testleri zevkli geçti. Araç tamamen yeni, dolayısıyla sürüş tarzımızı da bu araçlara göre güncellemek durumundayız. Bu, biz pilotları yeni şeyler denemeye itecek. İlginç olacak."

Tur zamanları geçtiğimiz sezona kıyasla nasıl bir durumda?

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Testler sonrasında bir şey açık şekilde ortadaydı: araçlar, yeni kurallar ilk duyurulduğunda beklenene göre çok daha hızlı.

Barselona'da kimsenin elini bile göstermediği bu testte, takımların şu anda geçen yılın tur zamanlarına ne kadar yakın olduklarını tahmin etmek imkansız. Bahreyn'de net bir tablo göreceğiz.

Peki bu beklenmedik tempo nereden geliyor? Birçok pilot araçların yüksek hızlı virajlardaki performansından övgüyle bahsetti, yer etkisi kendini bu virajlarda gösteriyor.

Araçların yavaş viraj performansı ise tam tersine hantallaşmış durumda. Bu durumda en büyük pay yine ağırlık artışına ait.

"Araçların dört saniye yavaşlaması bekleniyordu, fakat aksine hiçbir takımın performans kaybı bu seviyeye varmadı." dedi.

"Yüksek hız performansı ise kesinlikle geçen yıl ile aynı seviyede. Oldukça etkileyici."

Carlos Sainz, "Açıkçası, yüksek hızda sürüş yapmak inanılmaz. Yer etkisi sayesinde araç tutarlı bir yere basma hissi veriyor, sürüş yapmak gerçekten güzel."

2022 araçları, geçişleri kolaylaştıracak mı?

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pilotların Barcelona testinden sonra vardıkları ortak görüş, araç takibinin kolaylaştığı yönünde, ki bu 2022 kurallarının temel amacıydı.

Araçlar gerçek sınavlarını yarış koşullarında verecekler. Arka arkaya birçok araç olacak ve DRS faktörü de işin içine girecek. Fakat ilk izlenimler olumlu.

Max Verstappen, "Testler esnasında bazen araçları takip ettim, takip eskiye göre kolaylaşmış gibi görünüyor." dedi.

"Hiç olmazsa bir anda saçma bir düzeyde yere basma kaybı, dolayısıyla önden kayma, veya arkadan kayma yaşamıyoruz."

"Araçların çıktığı yüksek hızları düşününce elbette kirli havanın tamamen ortadan kalkmasını beklemiyorum. Yine de işler kontrol altına alınmış gibi duruyor."

Charles Leclerc, öndeki araca tam yaklaşmışken takibin zorlaştığını, fakat farkı biraz daha kapatırsa her şeyin kolaylaştığına yönelik ilginç bir yorumda bulundu.

"Bu çok ilginç. Farkı üç saniyeden bir saniyeye düşürmek kolaylaşmış durumda, fakat bir saniyeden yarım saniyeye düşürürken her şey geçtiğimiz yılın aynısı."

"Fakat farkı bu seviyeye indirdikten sonrası aşırı kolay, geçtiğimiz yıldan çok ama çok daha iyi. İlgi çekici bir durum. Araçları takip etmek amaçlı birkaç tura daha ihtiyacım var, fakat şu anlık her şey iyi."

Ancak George Russell, araçların eski araçlar kadar kirli hava ürettiğini ve geçişlerin beklendiği kadar kolay olmayabileceğini söylüyor.

"Araç takibi gelişmiş olsa da hava akımı da aynı şekilde azalmış durumda."

"Geçiş yapabilmek için düzlükte hava akımına ihtiyacınız var çünkü geçişler çoğunlukla düzlüğün sonunda, viraja girdiğinizde gerçekleşiyor."

"Diğer araçları daha yakından takip edebilecek olmamıza rağmen hava akımının az olmasının da pilotları etikleyeceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz."

"Lando'yu bir-iki araç mesafesinden takip ettim ve onu düzlüklerde yakalayamadım. Bu biraz endişe vericiydi."

Görüş sorunları gerçekten mevcut mu?

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçen sezonun sonlarına doğru 2022 araçlarını takım simülatörlerinde çalıştıran sürücüler, daha yüksek ön lastikler ve yanlarında bulunan aerodinamik deflektörler nedeniyle görüşün bozulduğunu belirtmişti.

Bu endişeler, Barcelona testinden günler önce takımların gerçekleştirdiği çekim günlerinde doğrulandı.

Sürücüler genellikle buna alışacaklarını düşünürken, aracı daha dar pistlerde konumlandırmanın özellikle zor olabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Max Verstappen, "Büyük lastiklerden ötürü görüş de biraz değişmiş durumda. Barcelona gibi bir pistte bu sorun yaratmaz, fakat cadde pistlerinde zorlanabileceğimizi düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, bu yılki araçların yere yakın olmasının da pilot görüş hatlarını etkilediğine dair ilginç bir noktaya değindi.

"Görüş biraz aldatıcı. Temelde, bu yılki tüm arabalar daha düz. Yani aracın burnunu yukarı kaldırıyor. Ve bu, görüş hattımızı değiştiriyor, etrafımızı daha az görüyoruz. Bu alışacağımız bir şey ama şu anda o kadar iyi değil."

"Porpoising" bu sezonun ana konusu olmaya devam edecek mi?

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Barcelona'da, özellikle start düzlüğünde, neredeyse tüm takımlar dalgalanma sorunundan muzdarip oldular, bu sorun nedeniyle araçlar yüksek hızda tekrar tekrar zıplıyorlar.

Takımlar bu nedenle üç günlük testin çoğunu sürüş yüksekliği veya aero ayarlamaları yoluyla bu sorunu kontrol etmenin yollarını arayarak geçirdi.

Mühendisler arasındaki fikir birliği, bu sorunun 2022 araçlarında konsept gereği ortaya çıktığı yönünde.

Bu nedenle, genel performanstan ödün vermeden, örneğin arabaları tam olarak etkili olacak şekilde tasarlandıkları maksimum rakamlardan önemli ölçüde daha yüksek çalıştırmak zorunda kalarak, konunun tam olarak üstesinden gelmek biraz zaman alabilir.

Farklı özelliklere sahip farklı pistlerde dalgalanmayı kontrol etmek her zaman kolay olmayacak ve ekiplerin rüzgar tüneli ve CFD çalışmalarından sonra bu durumu öngörmemiş olmaları, sorunu başarılı bir şekilde simüle etmek için yapacak çok işleri olacağını gösteriyor.

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, "Biraz şaşırdık, bence tüm takımlar veya çoğu takım için durum böyleydi."

"Bunu, tabanda bazı değişikliklerle kontrol altına alıp alamayacağımızdan şüpheleniyorum."

"Ancak kuralların şu anki durumuyla, hepimizin tabanları başlangıçta düşündüğümüzden biraz daha yükseğe ayarlamamız gerekeceğini de tahmin ediyorum. Soru, bu miktarın ne kadar yüksek olacağı 3-5 mm mi, yoksa daha mı yüksek?" 20 mm? Umarım beş olur, çünkü o zaman arabadaki yeniden çalışma daha az olur."

McLaren teknik şefi James Key, takımların sorunları tam olarak anlaması için birkaç yarış gerektiğini söyledi.

"Eminim bu herkesin üstesinden geleceği bir şeydir. Başlangıçta bu konu çok konuşulacak, ancak sonuçta, araçları ayarlama ve geliştirme esnasında onu nasıl yöneteceğinizi keşfettiğiniz çözümler olacak. İlk beş veya altı yarıştan sonra bu konunun gündemden kalkacağını düşünüyorum."

Mühendisler arasındaki ana meydan okumalar ne olacak?

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Motorsport Images

F1 takımları, yeni paketlerini optimize etmeye ve 18 inçlik lastiklerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışırken birçok başka zorlukla karşı karşıya.

Yeni Pirelli lastikleri, Barselona'da nadiren konuşulan bir konuydu, ancak F1'in daha sıcak iklimlere yönelmesi ve sürücülerin yeni otomobillerin performans sınırlarını doğru bir şekilde keşfetmeye başlamasıyla birlikte, muhtemelen daha fazla odak noktası haline gelecekler.

Aynı zamanda, takımların dalgalanma sebebiyle birkaç aracın boruların parçalanması ve sızıntılar gibi sorunlardan muzdarip olması da cabası. Takımlar Bahreyn'e kadar bu sorunların üstesinden gelmeye çalışacaklar.

Araçların, eski araçlara göre yere daha yakın olması da tabanda radikaller değişiklikler yapmayı ve ceza ile karşı karşıya kalmayı beraberinde getirebilir. Araçların pist kenarındaki engellere takılıp hasar görme ihtimali de söz konusu.

Farklı mekanlarda ve her koşulda tabanı en iyi şekilde ayarlayabilmek, dalgalanma sorunu ortadan kalksa bile ekiplerin karşılaşacağı ana zorluklardan olacak.

Barcelona, ​​takımlar ve sürücüler için bilinmeyene doğru atılan ilk adımdı. Şimdi takımların ve taraftarların Bahreyn'de işlerin nasıl gelişeceğini öğrenmek için beklemesi gerekiyor.