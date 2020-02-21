Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları

Bu yıl sezon öncesi testleri artan yarış sayısından ötürü sekiz günden altı güne düşürüldü ve ilk testin bugün sona erecek.

Yapılan açıklamaya göre Mercedes'te sabah bölümünde Valtteri Bottas, öğleden sonra ise Lewis Hamilton direksiyona geçecek.

Ferrari'de Sebastian Vettel, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Williams'ta Sebastian Vettel ve Racing Point'te Lance Stroll tüm gün sürüş yapacak.

McLaren'da sabah Lando Norris, öğleden sonra Carlos Sainz sürüş yaparken, Red Bull'da sabah Max Vestappen ve öğleden sonra Alex Albon yeni RB16'yı sürecek.

Haas, sabah Romain Grosjean'ı, öğleden sonra ise Kevin Magnussen'i piste çıkaracak. Renault'da ise Esteban Ocon sabah, Daniel Ricciardo ise öğleden sonra yeni aracı sürecek.

Son olarak AlphaTauri'de sabah Daniil Kvyat ve öğleden sonra Pierre Gasly yeni araçla sürüş yapacaklar.

Barcelona testleri 3. gün test kadroları:

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi

Red Bull: Max Verstappen/Alex Albon

Racing Point: Lance Stroll

Haas: Romain Grosjean/Kevin Magnussen

McLaren: Lando Norris/Carlos Sainz

Mercedes: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

Renault: Esteban Ocon/Daniel Ricciardo

Williams: Nicholas Latifi

AlphaTauri: Daniil Kvyat/Pierre Gasly

Ferrari: Sebastian Vettel

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