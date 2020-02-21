Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları
2020 Barcelona testinin üçüncü gününde yer alacak sürücüler belli oldu.
Bu yıl sezon öncesi testleri artan yarış sayısından ötürü sekiz günden altı güne düşürüldü ve ilk testin bugün sona erecek.
Yapılan açıklamaya göre Mercedes'te sabah bölümünde Valtteri Bottas, öğleden sonra ise Lewis Hamilton direksiyona geçecek.
Ferrari'de Sebastian Vettel, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Williams'ta Sebastian Vettel ve Racing Point'te Lance Stroll tüm gün sürüş yapacak.
McLaren'da sabah Lando Norris, öğleden sonra Carlos Sainz sürüş yaparken, Red Bull'da sabah Max Vestappen ve öğleden sonra Alex Albon yeni RB16'yı sürecek.
Haas, sabah Romain Grosjean'ı, öğleden sonra ise Kevin Magnussen'i piste çıkaracak. Renault'da ise Esteban Ocon sabah, Daniel Ricciardo ise öğleden sonra yeni aracı sürecek.
Son olarak AlphaTauri'de sabah Daniil Kvyat ve öğleden sonra Pierre Gasly yeni araçla sürüş yapacaklar.
Barcelona testleri 3. gün test kadroları:
Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi
Red Bull: Max Verstappen/Alex Albon
Racing Point: Lance Stroll
Haas: Romain Grosjean/Kevin Magnussen
McLaren: Lando Norris/Carlos Sainz
Mercedes: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton
Renault: Esteban Ocon/Daniel Ricciardo
Williams: Nicholas Latifi
AlphaTauri: Daniil Kvyat/Pierre Gasly
Ferrari: Sebastian Vettel
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları
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