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Formula 1 / Son dakika

Barcelona, seyircisiz de olsa F1 takviminde yer almak için bastırıyor

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Barcelona, seyircisiz de olsa F1 takviminde yer almak için bastırıyor
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 07:36

İspanya GP organizatörleri bu yılki yarış seyircisiz şekilde gerçekleşse dahi, 2020 takviminde yer almak istiyorlar.

Formula 1 İspanya GP normalde 8-10 Mayıs tarihleri arasında Barcelona'da yapılacaktı ancak koronavirüs pandemi nedeniyle süresiz olarak ertelenen yedi yarıştan birisi haline geldi.

Formula 1'i sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapan Barcelona, 1991'de F1 takvimine katıldı ve o zamandan beri her zaman F1 takviminin bir parçası oldu.

İspanya, virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi ancak son haftalarda durum iyiye gitmeye başladı ve pazartesi günü kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor.

Formula 1'in 2020 sezonunu 5/12 Temmuz'da Avusturya'daki iki yarışla başlaması ve sezonun Bahreyn/Abu Dhabi ile sona ermesi bekleniyor.

Avusturya, İngiltere ve Macaristan, hükümetlerden onayı almaları halinde seyircisiz şekilde yarışa ev sahipliği yapacaklarını açıkladılar.

Şimdi ise Barcelona patronu Joan Fontsere, MotorsportWeek'e verdiği demeçte Barcelona'nın da takvimde yer almak için çabaladığını söyledi.

Fontsere, "Bu yıl hakkında konuşursak, yaz ortasında seyircisiz şekilde Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabileceğimiz konusunda oldukça iyimseriz."

"Liberty Media ile konuştuğumuz bir şey ve umarım yarışımızı, sezonun ilk yarışlarına, yani Avrupa'daki yarışların arasına ekleyebiliriz." dedi.

Fontsere, 2020'de tüm yarışların seyircisiz yapılmasını beklediğini söyledi ve ekledi: "Şu noktada neredeyse 2020'nin tamamında açık bir yarış yapamayacağımızı düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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