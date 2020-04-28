Barcelona pisti, yazın yapılacak bir F1 yarışına ev sahipliği yapabilir

Orijinal tarihi 10 Mayıs olan İspanya GP, Monako ve Hollanda yarışları ile aynı anda ertelenmişti.

Fransa GP'nin resmi bir şekilde iptal edilmesi ve Hollanda ile Belçika hükümetlerinin 1 Eylül'e kadar büyük organizasyonları yasaklaması ile beraber Barcelona, sezonun açılışının ardından ani bir şekilde hazır olacak olan Avrupa'daki nadir pistlerden bir tanesi.

Motorsport.com'a konuşan pistin genel menajeri Joan Fontsere şunları söyledi: "Bu iptallerin en başından beri Chase Carey'e, kendileri ile aynı fikirde olduğumuzu söyledik."

"Tabii ki de F1 sporunun gelecekte daha güçlü ve daha iyi bir dünya şampiyonası olmasını düşünüyorlarsa, onların yanında olacağız. En başından bugüne kadar bu şekilde hareket ettik."

"Onlara Barcelona'da düzenlenebilecek bir organizasyon ihtimalini tanıdık, çünkü 30 yıllık bir deneyime sahibiz ve lojistik olarak çok iyi bir durumdayız."

"Şu anda F1 ile yakın temas içerisindeyiz ve sezonun başlangıcı için yeni bir tarih hakkında konuşuyoruz. Chase'in de dediği gibi, sezonu Avrupa'da Temmuz/Ağustos ayı gibi başlatıyorlar ve biz de orada olacağız, tabii ki de bu tarihler arasında."

Normalde Barcelona pisti yönetimi, yarışların yaz ayı tarihlerinde yapılmasını istemezdi çünkü halk tatilde olurdu ve şehir turistler ile dolu olurdu, ancak olan olağanüstü durum sebebiyle ve yarışın kapalı kapılar altında yapılma ihtimali ile pist yönetimi, tüm seçeneklere sahip durumda.

Fontsere açıklamasına şu şekilde devam etti: "Eğer bize hangi tarihin uygun olmadığını sordular ve biz de 'Uygunuz.' yanıtını verdik. Bu yarışı yapmak istiyoruz ve F1'e yardım etmek için her şeyi yapabiliriz."

"Normal bir senenin Ağustos ayında, İspanya'daki herkes tatilde olur, ancak bana göre 2020, tamamen farklı bir takvime sahip olacak olan istisnai bir sene. Eğer bu soruyu bana bir sene önce sorsaydınız 'Lütfen Ağustos olmasın!' derdim."

"Ancak şu an her şey uygun. Organizasyonun daha az kapasiteli bir şekilde yapılması iyi bir başlangıç olurdu; sadece pist servisleri için değil ancak aynı zamanda pist etrafındaki oteller için - bir anda işe tam gaz başlamamak iyi olurdu."

"Bu şekilde bir organizasyonu iki-üç hafta içerisinde organize edebilirdik. Bunu çok kolay bir şekilde ayarlayabiliriz, çünkü pistte yılın 320 günü boyunca bir aktivite bulunuyor. Bu yüzden makinelerimiz, kırmızı ışıkların sönmesi için hazır bir konumda."

"Tabii ki de herhangi bir katılımcının olmaması işleri daha kolay yapacak çünkü bir pazarlama organizasyonu, seyirci kontrolü ve benzeri şeyler bulunmayacak."

Barcelona pisti an itibariyle F1 ile olan kontratının son senesinde ve 2021'de yeni bir pist ile değiştirilmesi oldukça muhtemel duruyor.

Ancak yaşadıkları finansal sıkıntılara rağmen pist yönetimi, kontratlarını uzatmak konusunda ilgili olduklarını belirtti ve Fontsere, yerel otoritelerin desteklerinin de bulunduğunu söyledi.

"Katalunya hükumeti bize tekrardan büyük bir el uzattı. Onların bu sene F1 olmayacak demesi çok kolay olurdu, çünkü herhangi bir tarih belirlenmedi, sağlıklı bir ortam yok ve bununla beraber para da yok."

"Bu üç sebepten dolayı çok rahat bir şekilde bizi geri itebilirlerdi. Ancak onlar, bizim F1'i 2021'de daha güçlü bir şekilde karşılamamızı istediler, bu yüzden 2020'de de orada olmalıyız. Eğer biz tek senelik bir anlaşma istemiyorsak, onlar uzun süreli bir anlaşma istiyorlar."