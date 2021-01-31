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Formula 1 / Son dakika

Barselona pisti, 10. virajdaki çalışmalarda sona geldi

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Barselona pisti, 10. virajdaki çalışmalarda sona geldi
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, Editör

Barselona pistinin 10. virajında yapılan çalışmalarda sona gelinirken, yeni kısma dair ilk fotoğraf yayınlandı.

Son yıllarda hem MotoGP hem de Formula 1, bariyerlerin çok yakın olmasından ötürü 10. virajın orijinal versiyonunu kullanmak yerine, daha içten dönülen ve daha keskin olan mevcut versiyonu kullanıyordu.

2020'nin sonunda FIA ve FİM ile yaptığı görüşmelerin ardından Barselona pisti, 10. virajı tamamen değiştirme kararı aldılar.

Yeni tasarımla birlikte bu bölümün daha güvenli ve "yarışılabilir" olması hedefleniyor.

Bu bölümdeki düzenleme ve asfaltlama çalışmaları bu ayın başında başlamıştı. Dün bir açıklamaya yayınlayan Barselona, asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şimdi bu bölümle ilgili son rötuşlar yapılacak ve ardından yarışlara hazır hale gelecek.

Pist yönetimi, yeni tasarımla birlikte daha fazla geçiş olmasını da ümit ediyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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