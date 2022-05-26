Barcelona pist yönetimi, işleri yoluna koymak için söz verdi

Haberi dinle

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz iki sene boyunca kapılarını seyircilere açamayan İspanya GP'si, hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte ciddi bir ilgiyle karşı karşıya kaldı ve hafta sonu boyunca toplam seyirci sayısı 300.000'e ulaştı.

Pandemi öncesinde İspanya GP'si her geçen yıl seyirci sayısı daha da azalan bir yarıştı, dolayısıyla organizatörler, pist içinde oluşan kuyruklar, pist çevresinde oluşan trafik sıkışıklığı, pistteki tesislerin yetersizliği ve tıkanmaya başlayan toplu taşıma gibi sorunlarla başa çıkmakta zorlandılar.

Motorsport.com'un haberine göre F1, yarışın ardından "organizatöre bunun kabul edilemez olduğunu ve tüm sorunların gelecek sezondan itibaren düzeltilmesi gerektiğini bildirdiklerini" söyledi.

Salı günü, pistin CEO'su Josep Lluis Santamaria, F1 patronu Stefano Domenicali'den bir mektup aldığını ve iyileştirilmesi gereken birkaç nokta olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Santamaria, "Formula 1 Başkanı ve CEO'sundan bizi tebrik ettiği, İspanya'nın F1 tarihindeki önemini vurguladığı ve yarış esnasında yaşanan tutkuyu kutladığı bir mektup aldım."

"Mektupta F1 ayrıca geliştirmeye devam etmek ve yarışı taraftarlar için daha iyi bir hale getirmek adına hem pistte hem de F1'de birlikte çalışmamız gereken şeyler olduğuna yönelik ifadeler de yer aldı."

"Domenicali, Formula 1 ve pist yönetiminin yarış hafta sonunu daha iyi hale getirmek için trafik ve diğer küçük sorunlar gibi konular hakkında tartışacağını söyledi." dedi.

Fans in the fanzone Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Santamaria, geçmişte birçok izleyici genellikle Cumartesi gününden itibaren geldiği için, Cuma günü gelecek olan seyirci sayısını hafife aldıklarını itiraf etti.

Ancak Cumartesi günü Montmelo ve Barselona arasındaki banliyö trenlerini işleten RENFE, şehir merkezine geri dönmek için sıraya giren büyük insan kalabalığıyla da başa çıkmakta zorlandı.

Santamaria, "Üzerinde çalışılması ve değiştirilmesi gereken hatalar olduğu doğru. Yarış, İspanya GP tarihinde en çok izleyicinin yer aldığı üçüncü yarış oldu."

"RENFE, yaklaşık 75.000 kişinin bu hafta sonu Katalonya'da seyahat etmek için trenlerini kullandığını ve bunun yarışa katılan toplam insan sayısının yaklaşık %26'sını oluşturduğunu bildirdi. Bu rakam, 2019'da trenle Montmelo'ya gelen insan sayısının iki katı."

"Cumartesi günü bazı sorunlar olduğu ve Montmelo istasyonunun boşaltılması uzun zaman aldığı için RENFE trenlerin sıklığını ve sayısını artırdı. Pazar günü Montmelo belediye başkanı bize her şeyin oldukça iyi gittiğini ve trafiğin sakinleştiğini söyledi."

"Cuma günü beklenenden daha fazla sayıda insanın olduğu doğru. 25.5000 kişinin geleceğini tahmin etmiştik fakat tam 54.000 kişi geldi, bu kadar çok sayıda insanı idare etmek birçok alanda çalışmayı gerektiriyor. Halihazırda herkese daha iyi hizmet sunmak için hem trafik hem de hareketlilik departmanlarıyla çalışıyoruz."

"İzleyicilerin rahatsızlığını anlıyoruz. Bazı noktalarda sorun olmadı ancak bazı noktalarda oldukça fazla tıkanıklık oldu." dedi.

En çok göze çarpan sorun olsa da, organizasyondaki tek sorun trafik değildi.

İçecek satın almak için uzun süre kuyruk bekleyen birçok taraftar, bu kuyrukların sonunda bazı tezgahlarda malzemelerin tükendiğini öğrendi. Yarış hafta sonunda Katalonya'nın yılın ilk sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalması ve sıcaklığın 36 dereceye varması işleri daha da kötüleştirdi.

Cuma günü oluşan izdihamın ardından organizatörler daha fazla içecek tezgahı kurarak durumu bir gecede düzeltmeye çalışsalar da yapabileceklerinin bir sınırı vardı.

Santamaria, "Cuma günü sıcaklık çok yüksekti, bu nedenle bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştu. Aynı gece harekete geçtik ve normalde Pazar günü açılacak 45 tezgaha ek olarak sadece içecekler için yedi tezgah daha açtık."

"Taraftarların ilk kez piste soğutucular ve 1,5 litreye kadar şişelerle girmesine izin verildiğini de belirtmek gerekir.

"Tezgahların bazıları bir noktada su sıkıntısı çekmiş olabilir, ancak gün boyunca tedarik zinciri yürürlükteydi ve başka içecekler de mevcuttu."

"Kontrol edemediğimiz şey sıcaklıktı. Her şey gelen insan sayısına göre şekillendirildi, ancak sıcaklık bize karşı çalıştı." dedi.

Yine de, yarışın kendi başarısının kurbanı olması organizatör için iyi bir haber. Seyirci sayısının her geçen yıl daha da azalması nedeniyle İspanya GP'si takvime veda edecek gibi görünüyordu, ancak spora olan ilginin ciddi düzeylere çıkmasıyla birlikte pist 2026'ya kadar yerini garantiledi.

Santamaria, "Bunca yılın ve düşük katılımlı yarışların ardından tüm tribünlerin dolduğunu görmek beni oldukça heyecanlandırdı."

"Bu, Formula 1'in bir kez daha buradaki seyircilerin ilgisini çektiğini gösteriyor. Üstelik, son yıllarda burada gördüğümüz tartışmasız en muhteşem yarışlardan biri olan bir yarışla." dedi.