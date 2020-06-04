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Formula 1 / Son dakika

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş

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Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş
Yardımcı Editör: Kemal Şengül
4 Haz 2020 15:00

Barcelona pistinin organizatörleri, Formula 1 yönetimiyle ikinci bir yarış daha yapmak için görüştüklerini ancak F1'in bunu istemediğini belirtti.

Formula 1, mevcut koronavirüs nedeniyle yapılması zor olan veya iptal edilen yarışlar yerine, bazı pistlerde iki yarış yapma kararı aldı.

Şimdiye kadar Avusturya ve Britanya'da ikişer yarış yapılacağı açıklanırken, Bahreyn'de de ikinci bir yarış daha yapılma ihtimali var.

Bununla birlikte Macaristan'ın, ve şimdi de Barcelona'nın ikinci bir yarış yapmak istediği ortaya çıktı.

Barcelona pistin patronu Joan Fonstere, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, Liberty Media ile görüştüklerini ve bu yıl iki yarışa ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Ancak Liberty'nin bu teklifi geri çevirdiğini de itiraf etti.

Yarış için ücret ödemeyeceklerini söyleyen Fontsere, "Liberty Media'ya sunduğumuz şartlardan bir tanesi ücret ödememekti. Çünkü bilet satışı olmayacak veya bölgeye herhangi bir ekonomik etkisi olmayacağı için gelir elde edemeyeceğiz."

"Liberty Media'ya gerekli her şeyi sunduk. Nasıl çalıştığımızı, deneyimimizi, pozisyonumuzu ve iklimimizi anlattık. Ancak en başından beri burada tek bir yarış istediler."

"Eğer ikinci bir yarış daha isteselerdi, bunu yapardık. Onlara bu seçeneği sunduk. Ama sonunda bir yarış yapmak istediler." dedi.

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