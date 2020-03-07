Barcelona, Formula 1'le yeni bir anlaşma imzalamayı umuyor

Barcelona'da bulunan Katalonya pisti, 30. kez İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak ancak FOM ile yapılan son anlaşma sadece 2020'yi kapsıyor.

Hatta Mayıs ayındaki yarışın, Barcelona'nın son Formula 1 yarışı olacağına yönelik ciddi spekülasyonlar var.

Ancak Barcelona pistinin patronu Joan Fontsere, sözleşmeyi yenilemek için Liberty Media ile yapılan görüşmelerde gerçekçi bir fırsata sahip olduklarını düşünüyor.

Cuma günü, Formula 1'in genel müdürü Chase Carey ile bu konuya adanmış görüşmeler yaptı.

Fontsere, “Formula 1 yarışlarının artık bu pistte yapılmayacağına inanan insanlar var, ancak sözleşmeyi uzatmak için iyi bir fırsatımız olduğunu garanti edebilirim."

"Chase Carey sezon öncesi testlerinden memnundu, tribünlerdeki kitle arttı. O da zaten aynı şeyi söyledi ve durumdan memnun olduğunu dile getirdi." dedi.

Ana sorun finansal gibi görünüyor. Çünkü FOM, Katalonya Grand Prix'si için 20 milyon euro'luk bir ücret istiyor.

Aynı zamanda, Katalonya Hükümeti ve Barcelona şehri, Grand Prix'yi finanse etme konusundaki paylarını azaltmayı amaçlıyorlar.

Ancak Formula 1 ile olan ortaklığın toplam etkisinin yaklaşık 150 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Bu, organizatörlere Grand Prix konusunda İspanyol hükümetinden destek alma şansı veriyor.

Katalonya pistinden yapılan açıklamada, yarışın devlet korumasına alınmak için çalışmalar yapıldığını ve gerçekleştirdiği takdirde devlet bütçesine dahil edileceği duyuruldu.

Diğer tarafta Jerez'in yarışı gerçekleştirmeye büyük bir ilgi duyduğu biliniyor.