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Formula 1 / Son dakika

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak

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Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak
Ekleyen:
, Editör

Barcelona pist yönetimi, 2021 için tek yıllık kontrat imzalamayı ve Stefano Domenicali'nin göreve başlamasıyla bu süreyi daha da uzatmayı hedefliyor.

Barcelona'nın sözleşmesi normal şartlar altında 2020 sonunda bitiyordu ve 2021 için herhangi bir sözleşmeleri bulunmuyordu.

Yarış 2021 takviminde yer aldı ancak takvimde Barcelona pisti için "organizatör onayına tabi" ibaresi yer aldı.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeni kontratı imzalaması bekleniyor, ancak bu anlaşma sadece 2021'i kapsayacak.

Pistin Genel Müdürü José Luis Santamaría, Ocak ayında Stefano Domenicali'nin göreve başlamasıyla uzun vadeli yeni bir kontrat imzalayacaklarını söyledi.

Santamaría, "Yarış sırasında Chase Carey ile ilk teması yaşamak amacıyla tanıştık ve kontrat yenilemesi üzerinde çalıştık. Onlara, istediğimiz düzenlemeleri söyledik. Prensipte bu yenileme sadece bir senelik olacaktı çünkü Carey, gelecek CEO olan Stefano Domenicali ile uzun dönem kontratın görüşülmesini istedi." dedi.

Santamaría ile Stefano Domenicali uzun süredir birbirlerini tanıyorlar ve bu, yeni anlaşma için olumlu bir haber olabilir.

Yeni kontratın 22 milyon euro değerinde olacağı tahmin ediliyor ve kontratta "COVID-19" maddesi olmayacak.

Yani yarış seyircisiz yapılacaksa, bunun görüşülmesi gerecek.

Santamaria, "COVID-19 maddesini görüşmek istedik ancak F1 normal bir sezon istiyor ve herhangi bir madde koyulmasını istemiyor. Durum tüm pistler için aynı." dedi.

2021 sonrası için 4 ila 5 yıllık yeni bir kontrat istediklerini söyleyen Santamaria, yarışı seyircili yapmak istediklerini ancak bunun büyük oranda pandemiye bağlı olacağını belirtti.

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Editör Kemal Şengül

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