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Formula 1 / Haberler

Barcelona, F1'e seyircisiz olarak ev sahipliği yapmaya yakın

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Barcelona, F1'e seyircisiz olarak ev sahipliği yapmaya yakın
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Nis 2020 18:28

Barcelona F1 pisti, seyircisiz şekilde F1'e ev sahipliği yapma konusunda Liberty Media ile görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Barcelona pisti uzun süredir F1 takviminde ve bu yıl kış testlerine ev sahipliği yapan pistti.

Koronavirüs nedeniyle yarış ileri bir tarihe ertelendi ve ne zaman yapılacağı şimdilik belirsiz.

Ancak pistin direktörü Joan Fontserè, seyircisiz bir yarış için Liberty Media ile görüşme halinde olduklarını belirtti.

SoyMotor.com ile yaptığı röportajda Barcelona pistinin direktörü, “F1 ile birkaç senaryoyu tartıştık. Birincisi sezonun yazdan önce başlaması. Diğeri ise sezonun Eylül ayında başlaması. Daha fazla ilerlemedik. Bize ‘Eğer sezon yazdan önce başlarsa yarışları seyircisiz yapmayı ister miydiniz?’ diye bir soru yönelttiler."

"Eğer seyirci yoksa, organizatörlerin gelir kaynakları da ortadan kalkar ve koşullar oldukça farklı olduğu için mevcut sözleşmenin artık geçerli olmayacağı anlamına gelir."

“Henüz ayrıntılara girmedik çünkü nasıl olacağını bilmiyoruz. Eğer seyircisiz bir yarış olacaksa, anlaşmanın şartları bugüne kıyasla çok daha farklı olmalı."

"Buna sadece bilet satışları olarak bakmayın. Seyirci katılımı yaklaşık 100 bin, ama aynı zamanda tüm F1 dünyasının geldiğini de unutmayın. Bu bölgeyi çok etkiliyor."

"Liberty Media'ya pistimizde yarış yapmanın ne kadar mümkün olduğuna karar vermeleri veya düşünmeleri için bilgilerimizi sunuyoruz; 30 yıldır yarış yapıyoruz, şehrimiz Barcelona, lojistik açısından Avrupada'yız ve iklim. Bu özellikler analiz edildikten sonra 'Barcelona'nın olasılıklar sunabileceğine inanıyorsanız, iki ile üç hafta içerisinde yarışı yapabileceğimizi bilin' diyoruz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Editör Gyémánt Péter

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