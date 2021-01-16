Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Ancak F1, güvenliği iyileştirmek için 2004'te bu versiyon virajı bırakmış ve daha daha keskin tasarıma geçiş yapmıştı.

Geçen yılın sonunda alınan kararların ardından pist yönetimi, eski 10. viraja benzer ancak daha sıkı bir versiyona geçiş yapma kararı aldı. Yani 10. viraj ve 11. viraj iki sol virajdan oluşacak.

Bu yıl kış testlerinin Barcelona'da yapılması planlanmıyor ve pist yönetimi, geçtiğimiz günlerde çalışmalara resmen başladı.