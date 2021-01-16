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Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

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Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
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Barcelona, geçen yılın sonunda aldığı kararın ardından 10. viraj üzerindeki çalışmalarına başladı.

Katalonya pistinin orijinal versiyonunda 10. viraj bölgesinde uzun sol viraj yer alıyor ve ardından bu virajı tepede 11. viraj takip ediyordu.

Ancak F1, güvenliği iyileştirmek için 2004'te bu versiyon virajı bırakmış ve daha daha keskin tasarıma geçiş yapmıştı. 

Geçen yılın sonunda alınan kararların ardından pist yönetimi, eski 10. viraja benzer ancak daha sıkı bir versiyona geçiş yapma kararı aldı. Yani 10. viraj ve 11. viraj iki sol virajdan oluşacak. 

Bu yıl kış testlerinin Barcelona'da yapılması planlanmıyor ve pist yönetimi, geçtiğimiz günlerde çalışmalara resmen başladı.

Yapılan açıklamada 10. virajın inşasının başladığı bilgisi paylaşıldı. Bu çalışmaların en azından Şubat ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca pistin bu bölümündeki drenaj sistemi de yenilenecek ve böylece yağmur sonrası oluşan su birikintilerinin önüne geçilmiş olunacak.

Katalan pisti, bu değişikliklerle beraber hem güvenliği artırmayı hem de daha fazla geçiş fırsatı yaratmayı hedefliyor.

Barcelona pisti geçtiğimiz günlerde F1'le olan kontratlarını 2021 sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı.

Barcelona pisti, 10. viraj çalışması

Barcelona pisti, 10. viraj çalışması

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Editör Kemal Şengül

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