Rahal: "Elinizde Adrian Newey varsa, en iyi pilota ihtiyacınız yok"

Tüm zamanların en iyi F1 araç tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Adrian Newey, 2010-2013 yılları arasında Red Bull'un arka arkaya dört şampiyonluk almasında büyük pay sahibi olmuştu.

Newey, 1985 ve 1986 CART şampiyonluklarını kazanan araçlar tasarlamasıyla beraber, F1 dışında da önemli başarıları bulunuyor.

Geçen hafta, Motorsport Magazine'e konuşan1986 Indy 500 galibi Bobby Rahal, otomobil yarışlarında üst düzey bir tasarımcıya sahip olmanın önemine dikkat çekti.

Şu anda bir yarış takımının sahibi olan Rahal iddialı açıklamalarda bulundu.

"Her zaman söylerim, bana Adrian Newey'i verin; O en iyi yarış aracını tasarlayacak ve böylece kazanmak için en iyi sürücüye sahip olma ihtiyacımız olmayacak."

“Ona en iyi yarış arabasını tasarlaması için para verin ve daha az para isteyen bir sürücü bulup yarışlar kazanın."

"Tüm paranızı bir sürücüye vermek yerine, sürücüye 2 milyon dolar ve Adrian'a 9 milyon dolar verirseniz, paranızın kârı ve yarış performansı için daha mantıklı bir şey yapmış olursunuz. En iyi yarış aracına sahipseniz, en iyi sürücüye ihtiyacınız kalmıyor."

F1'de sürücü yeteneği ve takım başarısı arasındaki korelasyon hakkındaki tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle geçen sezon Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'ın rekoruna ortak olması bu tartışmaların fitilini iyice ateşlemiş oldu.