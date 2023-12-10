Baldisserri: "Red Bull'u ve Verstappen'i yenmek farklı durumlar"
Ferrari'nin eski pist mühendislerinden Luca Baldisserri, Red Bull'u yakalamanın farklı bir şey, Max Verstappen'i devirmenin ise tamamen başka bir şey olduğu konusunda eski takımını uyardı.
Eğer bu sezon dominant bir peformans sergileyen Hollandalı pilotu 2023 sezonunun dışarısında bırakırsak Sergio Perez'in şampiyonayı 3. Sırada bitiren Lewis Hamilton'ın 51 puan önünde bitirmesiyle oldukça rekabetçi bir şampiyona geçtiğini görebiliriz.
Ancak Verstappen'in bu sezon ki performansı başka bir seviyedeydi. Tek başına topladığı puanlar Markalar Şampiyonasını kazanmaya yetiyordu. Eski bir Ferrari mühendisi, eski takımını Red Bull pilotunu yenmenin zor bir görev olacağı konusunda uyardı.
Luca Baldisserri 2007'den 2015'e kadar Ferrari'nin baş pist mühendisiydi. Baldisseri eski takımını, araçları Red Bull'unki kadar hızlı olsa bile Verstappen'i yenmenin başka bir zorluk olduğu konusunda uyardı.
Gazzetta dello Sport'a 2024'te Red Bull'u yakalamanın mümkün olup olmadığı konusunda Baldisseri, "Kesinlikle evet, bence mümkün. Ayrıca düzenlemelerde gelişemize yardımcı olacak bir istikrar var."
"Neyin gerekli olduğunu bilmek için takımın içinde olmamız gerekir. Ancak Red Bull'dan kurtulmak başka bir şey, Red Bull ve Verstappen'i yakalamak ise daha zor." dedi.
2023'teki genel kanı, sıralama turlarında Ferrari'nin Red Bull'un çok gerisinde kalmadığı ancak takımın en çok ikinci sırayı alabildiği yönündeydi. Ancak Ferrari'nin, Milton Keynes merkezli takımdan geride kaldığı yer yarı performansıydı.
Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Baldisserri, "Ferrari'nin Red Bull'un önünde olmasa da ona çok yakın olduğu sıralama turlarını söyleyebilirim. Ve dahası, [Carlos] Sainz Singapur gibi alışılmadık bir pistte de olsa bir yarış kazandı."
"Eğer olaylara Ferrari'nin her zaman kazanmasını isteyen bir taraftar gözüyle bakmazsak, işler hiç de fena gitmedi."
"Özellikle kuruluşun üst yönetimini değiştiren bir takım için normal bir performans sergiledi.
"Tek koltuklu bir aracı analiz ederken bunu her zaman ikinci pilotun performansını göz önünde bulundurarak yaparım. Bu anlamda Ferrari'nin performansının Sergio Perez'in Red Bull'undan çok daha düşük olmadığı daha da açık. Diğeri çok uzaktaydı çünkü direksiyonda bir dünya dışı vardı."
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