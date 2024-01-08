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Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

Michael Schumacher'in eski yarış mühendisi Luca Baldisseri, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in şampiyon olmasını engelleyen büyük bir problem olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Luca Baldisseri

Ferrari'nin Formula 1'deki en başarılı döneminin önemli bir parçası olan Luca Baldisseri, Michael Schumacher'in şampiyonluklar aldığı dönemde Alman pilotun yarış mühendisiydi.

Şu anda Formula Renault Eurocup takımı Global Racing Service ile çalışan Baldisseri, Ferrari'ye devam eden desteğini gizlemeye çalışmıyor ancak Max Verstappen'in Ferrari'nin önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini düşünüyor.

Baldisseri, İtalyan yayın organı FormulaPassion'un aktardığına göre Leo Turrini'ye verdiği röportajda "Vasseur'ün, Leclerc'in, Sainz'in ve yarış departmanında çalışan herkesi destekliyorum."

"Fakat bir sorunları var ve bu sorunun hem bir adı hem de bir soyadı var; Max Verstappen."

"Her neslin bir sembolü vardır."

"[Ayrton] Senna, Schumi, [Lewis] Hamilton. Şimdi sıra Hollandalı'da."

Max Verstappen, Red Bull Racing with Kelly Piquet

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing with Kelly Piquet

"En hızlı aracın kokpitinde ama aynı zamanda en iyisi de o. Sergio Perez tarafından sürülen Red Bull'un etkisi daha az. Sürücünün belirlediği ek bir fark var."

"Schumi'nin zirvedeyken kullandığı Ferrari gibi: sadece Michael o aracı nasıl karşı konulmaz yapacağını biliyordu." dedi.

Baldisseri geçtiğimiz ay İtalyan yayın organı Gazzetto dello Sport'a verdiği demeçte, 2023 yılında  Ferrari'nin SF-23'ünün Red Bull'un baskın RB19'undan o kadar da uzak olmayabileceğini söylemişti.

"Bir aracı analiz ettiğimde, bunu her zaman ikinci sürücünün performansına bakarak yaparım."

"Bu açıdan Ferrari'nin performansının Sergio Perez'in Red Bull'undan çok da geride olmadığı açık. Diğer araç daha öndeydi çünkü bir uzaylı tarafından kullanılıyordu."

"Kurallar sabit kaldığı için daha da gelişeceklerini düşünüyorum."

"Yine de Red Bull'a yetişmek bir şey, Red Bull ve Verstappen'e yetişmek ise biraz daha zor bir şey."

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