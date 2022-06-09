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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bakü'deki DRS bölgelerinde değişiklik yapılmadı

FIA, bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan GP öncesinde DRS bölgelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bakü'deki DRS bölgelerinde değişiklik yapılmadı
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FIA'nın bugün yayınladığı belgelere göre Bakü'deki cadde pistinde, önceki yıllarda olduğu gibi iki ayrı DRS bölgesi bulunacak.

Bunlardan ilkinin algılama noktası ikinci virajdan önceki ikinci güvenlik aracı çizgisinde yer alacak.

Aktivasyon noktası ise 2. virajdan 54 metre sonrası olarak belirlendi.

İkinci DRS algılama noktası 20. virajda, aktivasyon noktası ise 20. virajın 347 metre sonrasında yer alacak.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı ve bu görev için eski F1 pilotu Mika Salo'nun seçildiğini duyurdu.

Salo, bu yılki Emilia Romagna GP'de de pilot hakem seçilmişti.

Fin sürücüsü, hafta sonu boyunca Garry Connelly, Matteo Perini ve Danil Solomin'e yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Salo'ya ek olarak Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Danny Sullivan ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick
Azerbaijan Azerbaycan GP Finland Mika Salo
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