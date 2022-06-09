Bakü'deki DRS bölgelerinde değişiklik yapılmadı

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FIA'nın bugün yayınladığı belgelere göre Bakü'deki cadde pistinde, önceki yıllarda olduğu gibi iki ayrı DRS bölgesi bulunacak.

Bunlardan ilkinin algılama noktası ikinci virajdan önceki ikinci güvenlik aracı çizgisinde yer alacak.

Aktivasyon noktası ise 2. virajdan 54 metre sonrası olarak belirlendi.

İkinci DRS algılama noktası 20. virajda, aktivasyon noktası ise 20. virajın 347 metre sonrasında yer alacak.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı ve bu görev için eski F1 pilotu Mika Salo'nun seçildiğini duyurdu.

Salo, bu yılki Emilia Romagna GP'de de pilot hakem seçilmişti.

Fin sürücüsü, hafta sonu boyunca Garry Connelly, Matteo Perini ve Danil Solomin'e yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Salo'ya ek olarak Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Danny Sullivan ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo