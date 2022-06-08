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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bakü'de yağmur beklentisi yok

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan GP'de yağmur beklentisi bulunmuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bakü'de yağmur beklentisi yok
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Monako GP hafta sonunda pazar güne kadar hava güneşli geçmiş ancak yarıştan kısa bir süre önce yağmur başlamıştı.

Bakü'de ise tüm hafta sonu iyi bir hava bekleniyor ve sıcaklık pazar günü daha da artacak.

İlk tahminlere göre cuma günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Cumartesi 28 derece, pazar günü ise 29 dereceye çıkacak.

Her iki günde de havanın güneşli olması bekleniyor.

Cuma günü sürücüleri bekleyen temel zorluk, 40 km/s hızı bulan rüzgar olacak. Cumartesi günü 23 km/s, pazar günü ise 24 km/s hızda esecek.

Üç gün için de yağmur ihtimali bugün itibariyle sıfır.

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