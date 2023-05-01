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Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.

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Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de yarış sırasındaki en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından 11. turda yapıldı. Takım, Sergio Perez'in lastiklerini 2.30 saniyede değiştirmeyi başardı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 23 pit stop yaparken, en uzun pit stop Kevin Magnussen'in 13.12 saniyelik pit stopuydu.

Bakü'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.30 11 25
2. McLaren L. Norris 2.35 09 18
3. Ferrari C. Leclerc 2.49 11 15
4. AlphaTauri Y. Tsunoda 2,55 08 12
5. Alpine P. Gasly 2,56 05 10
6. Alfa Romeo V. Bottas 2,68 34 8
7. Mercedes L. Hamilton 2,68 09 6
8. Alpine E. Ocon 2.74 50 4
9. Mercedes G. Russell 2,79 11 2
10. Williams L. Sargeant 2.81 08 1
11. Alfa Romeo V. Bottas 2,86 06  
12. Red Bull M. Verstappen 2.92 10  
13. Ferrari C. Sainz 2,96 11  
14. McLaren O. Piastri 3.02 08  
15. Williams A. Albon 3.05 07  
16. Alpine P. Gasly 3.40 23  
17. Aston Martin L. Stroll 3,57 11  
18. Mercedes G. Russell 3.73 49  
19. Alfa Romeo V. Bottas 3,87 12  
20. Alfa Romeo G. Zhou 4.21 11  
21. Aston Martin F. Alonso 4.74 11  
22. Haas N. Hülkenberg 6.47 49  
23. Haas K. Magnussen 13.12 10  

 

İlk 4  yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 103 puanla ilk sırada bulunuyor.

McLaren 99 puanla ikinci, Alpine ise 60 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 103
2. Red Bull 99
3. Alpine 60
4. Mercedes 40
5. AlphaTauri 34
6. McLaren 21
7. Alfa Romeo 18
8. Williams 14
9. Aston Martin 11
10. Haas 4

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
2. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
3. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
4. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
5. Red Bull S. Perez Azerbaycan 2.30
6. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
7. McLaren L. Norris Azerbaycan 2.35
8. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.36
9. Alpine E. Ocon Suudi Arabistan 2.36
10. Mercedes L. Hamilton Bahreyn 2.40
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