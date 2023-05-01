Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.
Bakü'de yarış sırasındaki en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından 11. turda yapıldı. Takım, Sergio Perez'in lastiklerini 2.30 saniyede değiştirmeyi başardı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 23 pit stop yaparken, en uzun pit stop Kevin Magnussen'in 13.12 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.30
|11
|25
|2. McLaren
|L. Norris
|2.35
|09
|18
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|2.49
|11
|15
|4. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2,55
|08
|12
|5. Alpine
|P. Gasly
|2,56
|05
|10
|6. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2,68
|34
|8
|7. Mercedes
|L. Hamilton
|2,68
|09
|6
|8. Alpine
|E. Ocon
|2.74
|50
|4
|9. Mercedes
|G. Russell
|2,79
|11
|2
|10. Williams
|L. Sargeant
|2.81
|08
|1
|11. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2,86
|06
|12. Red Bull
|M. Verstappen
|2.92
|10
|13. Ferrari
|C. Sainz
|2,96
|11
|14. McLaren
|O. Piastri
|3.02
|08
|15. Williams
|A. Albon
|3.05
|07
|16. Alpine
|P. Gasly
|3.40
|23
|17. Aston Martin
|L. Stroll
|3,57
|11
|18. Mercedes
|G. Russell
|3.73
|49
|19. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3,87
|12
|20. Alfa Romeo
|G. Zhou
|4.21
|11
|21. Aston Martin
|F. Alonso
|4.74
|11
|22. Haas
|N. Hülkenberg
|6.47
|49
|23. Haas
|K. Magnussen
|13.12
|10
İlk 4 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 103 puanla ilk sırada bulunuyor.
McLaren 99 puanla ikinci, Alpine ise 60 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Ferrari
|103
|2. Red Bull
|99
|3. Alpine
|60
|4. Mercedes
|40
|5. AlphaTauri
|34
|6. McLaren
|21
|7. Alfa Romeo
|18
|8. Williams
|14
|9. Aston Martin
|11
|10. Haas
|4
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|2. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|5. Red Bull
|S. Perez
|Azerbaycan
|2.30
|6. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.31
|7. McLaren
|L. Norris
|Azerbaycan
|2.35
|8. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.36
|9. Alpine
|E. Ocon
|Suudi Arabistan
|2.36
|10. Mercedes
|L. Hamilton
|Bahreyn
|2.40
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Adrian Newey, Red Bull'un kontrat yenileme teklifini kabul etti!
Son Haberler
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak" Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak" Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti" Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı" Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.