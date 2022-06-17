Bakü yarışının ardından dalgalanma nedeniyle Schumacher'in vücudunda izler oluşmuş

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Haas genellikle bu sezon dalgalanma veya zıplamadan muzdarip değildi ancak Bakü'de hemen hemen tüm takımlar bir dereceye kadar bu sorundan etkilendiler.

Schumacher, dalgalanmaya maruz kalan sürücülerden birisiydi ve düzlüklerde bunu durdurmanın bir yolunu bulamadığı için mevcut duruma adapte olmak zorunda kaldı.

Alman pilot zıplamanın etkisi ve emniyet kemerinin yaptığı baskı birleştiğinde, vücudunda izler oluştuğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Schumacher, "Açık konuşmak gerekirse herkes bir dereceye kadar bu ağrıları yaşadı. Bu açıdan gerçekten zor bir yarıştı."

"Sanırım 10-15. tur civarında sırtım ağrımaya başladı. Yarışın sonu sırt ağrısı nedeniyle gerçekten zordu."

"Dalgalanma ve zıplama ile ilgili yaşadığımız temel zorluk, bunu tümseklerde ve düzlüklerde yaşadığımız için dinlenecek ya da kendimizi toparlayacak vaktimizin olmaması."

"Geçen yıl rahatlamak ve dinlemek için düzlükleri kullanabilirdiniz, oysa şimdi sürekli kendinizi kasıyorsunuz çünkü koltukta çok fazla hareket ediyorsunuz."

"Her turda emniyet kemerine çarptım ve bundan ötürü de vücudumda izler oluşmaya başladı, aynı şey kasık kemeri için de geçerli. Yani kaslarınızı normalden daha farklı çalıştırmanız gerekiyor ve bu alışmam gereken bir şey."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Fakat aynı zamanda buna alışmamak da gerekiyor çünkü birkaç yıl içinde bunun etkilerini görmeye başlayacağız. 70'li veya 80'li yıllarda bazı sürücülerin dalgalanma sorunları yüzünden sırt ağrısı çektiklerini ve bundan ötürü de erkenden emekli olmak zorunda kaldığını duydum."

"Bu yüzden kesinlikle göz atmaları gereken bir konu. Eminim F1 ve FIA, bunu çözmek için elinden geleni yapıyordur."

Bakü'ye kadar pek çok sürücü, başta Carlos Sainz ve George Russell tarafından dile getirilen konuya çok az sempati duyuyordu ancak Schumacher onların nasıl hissettiklerini anlıyor.

"Bu konuda onları hep anladım ve onlara katılıyorum çünkü bir şey rahat olmadığı zaman nasıl hissettirdiğini biliyorum. 2021'de bir süre yamuk koltukla yarışmak zorunda kaldım."

"Bu yüzden bazı insanların düşündüğünden daha çabuk hareket etmemiz gerekiyor."

Zihinsel etkilerine de değinen Mick, "Zihniniz otomatik olarak buna odaklanıyor çünkü acı böyle bir şey, eğer vücudunuzda bir acı veya ağrı varsa otomatik olarak bunu düşünürsünüz, aynı şey yarışta da geçerli."

"Aracı kullanmaya ve vücudunuzu düşünmemeye çalışıyorsunuz, bu yüzden antrenman yapıyorsunuz, bu yüzden formda kalmaya çalışıyorsunuz, boynumun nasıl olduğunu düşünmek zorunda kalmadan sürüşüme odaklanabilmek için bunu yapıyorum. Bu yüzden bu kadar çok spor ve antrenman yapıyoruz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Ayrıca AlphaTauri'den Pierre Gasly, Bakü yarışından sonra hiç olmadığı kadar fiziksel çalışma yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Gasly, Montreal'de, "Bu benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı. Ne kadar çalıştığımı, spor salonunda ne kadar vakit geçirdiğimi biliyorum. Fakat Bakü'de yaşadığım o duyguyu daha önce hiç yaşamadım. Cuma, Cumartesi ve Pazar sabah ve akşam olmak üzere her gün iki seans fizyoterapi yaptım."

"Pazartesi sabahı saat 09:00'da geri gelip başka bir seans daha yapmak durumunda kaldım çünkü sırtım ağrıyordu. Şimdi bile kendimi harika hissetmiyorum, bu yüzden bu öğleden sonra başka bir fizik tedavi seansım daha olacak."

"Geçen yıl Perşembe ve Cumartesi günleri normal seanslarım vardı ama bunlar daha çok bir şeyleri önlemek amaçlıydı. Şimdi ise dokular üzerinde çalışmamız ve sahip olduğumuz tüm baskı ya da gerginliği ortadan kaldırmamız gerekiyor."

"Şimdilik yeni normallik denilen şey bu fakat gelecekte herkesin sağlığı için çözümler bulmalıyız." dedi.