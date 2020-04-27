Bakü ve Rusya, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını istemiyor

Koronavirüs nedeniyle hemen hemen tüm ülkelerde büyük etkinlikler düzenlemek ya da seyircilerin katıldığı etkinlikler düzenlemek yasak.

Avusturya'da başlaması planlanan sezonun seyircisiz şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak organizatörler böyle bir durumda neredeyse hiç para kazanamayacak.

Bundan ötürü Bakü ve Rusya gibi yarışlar yarışın seyircisiz yapılmasına karşılar.

Bakü organizatörleri, "Azerbaycan Grand Prix'sinin organizatörü, yarışı seyircisiz yapmanın uygun olmadığını düşünüyor ve bu yılın Haziran ayı sonunda Bakü'nün Formula 1 takımlarını ve hayranlarını ağırlamak için fırsatlara ve koşullara sahip olacağını umuyor." açıklamasını yaptılar.

Sochi'deki Rusya GP'nin organizatörü Rosgonki ise, Eylül ayı sonunda başlaması planlanan 2020 yarışına ev sahipliği yapmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

Ancak yarışın seyircisiz yapılmasını istemiyorlar.

Açıklamada, "Formula 1 tarafından açıklanan tarihlerde, yarışı taraftar kitlesiyle birlikte tutmaya ve Rusya'daki yedinci Formula 1 yarışını yapmaya hazırız."

“Koşullar gerektiriyorsa, teknik olarak alternatif için hazırız. Böyle bir durumda, sözleşme yükümlülükleri biraz daha farklı olabilir.

“Şu anda Formula 1'den Rusya GP'nin tarihlerini değiştirmek için gelen herhangi bir teklif yok. Hiç şüphesiz sahip olduğumuz tarihleri korumak istiyoruz." denildi.

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