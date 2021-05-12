Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti

Geçen ay Kanada GP'nin iptal edilmesinin ardından F1 takvimine dahil olan Türkiye, Bakü'deki Azerbaycan Grand Prix'sinden bir hafta sonra 13 Haziran'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Fakat Türkiye, İngiltere tarafından "kırmızı listeye" alındı ve buna göre İngiltere'ye dönen herkes, kurallar uyarında kendilerini 10 gün boyunca bir otel odasına kapatmak zorunda kalacak. 10 takımdan 7'si İngiliz olduğu için bu, pek de iyi bir durum değil. Bu yüzden yarışın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru işaretleri oluşmuş durumda.

Önerilen çözümlerden bir tanesi, Azerbaycan ve Türkiye yarışlarının tarihini takas etmekti. Bu sayede 10 günlük karantina süresi, büyük oranda Bakü'de dolacaktı.

Ancak Bakü pistinin yöneticisi Arif Rahimov, Bakü'nün yarıştan bir hafta sonra UEFA Euro 2020 maçına ev sahipliği yapacağı göz önüne alındığında, tarih takasının mümkün olmadığını açıkladı.

Şehir, bu yaz UEFA Euro 2020 maçlarına ev sahipliği yapacak ve bu kapsamda Galler, 12 Haziran tarihine Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Çarşamba günü Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına konuşan Rahimov, "Görüşmelerimiz oldu, fakat bizim bulunduğumuz pozisyonda kendi yarış hafta sonumuz gerçekten belirlenmiş durumda."

"Yarış, futbol hâlâ devam ettiği için, şehirde gerçekleştirilecek diğer tüm etkinlikler arasında biraz sıkışmış durumda."

“İlk maç, yarış hafta sonumuzun hemen ardından 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yüzden bu yıl çok esnek davranamadığımız için yapabileceğimiz pek bir şey yok."

“Eğer Bakü'nün takvimindeki tek büyük etkinlik olduğumuz bir başka yıl olsaydı, o zaman evet, bizim için bir seçenek olabilirdi. Fakat bu yıl böyle değil." dedi.

Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin iptaliyle ilgili durumu ve mevcut Avrupa yarışlarından birinde ikinci bir yarış daha düzenleme ihtimali de dahil olmak üzere potansiyel seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Öte yandan Azerbaycan, COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yılki yarışın iptal edilmesinin ardından bu yıl F1 takvime geri dönecek. Fakat mart ayında yarışın seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı.

Rahimov, taraftarlara yönelik etkinlikler olmadığı için, bu yıl normalde yaptıkları işin %40'ını yaptıklarını söyledi.

Rahimov, "Önceki yıllarda taraftarlara yönelik çok şey yaptık. Konserler düzenledik, ki genellikle her yıl üç konser düzenliyoruz. Yarış için parti düzenliyoruz ve pit yolu yürüyüşleri oluyor, yani seyirciler için yapılacak çok şey var, ama bu yıl yapamıyoruz."

"Geriye kalan tek şey salgın esnasındaki işleri yönetmek ve herkesin güvende olduğundan emin olmaya çalışmak. Her zamanki önlemleri alıyoruz, maske takıyoruz, kişisel hijyene dikkat ediyoruz, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ülkemizin şartlarına uyuyoruz. Bunun karmaşık bir konu olduğunu söyleyemem. Sadece farklı." dedi.