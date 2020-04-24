Bakü, seyircisiz bir yarış yapmayı düşünmüyor

Cuma günü, Azerbaycan Grand Prix'sinin organizatörü bir basın açıklaması yayınladı ve 2020'de Bakü'de Formula 1 yarışının geleceğiyle ilgili ayrıntılar verdi.

Öncelikle organizatörlerin seyircisiz bir yarışı yapmayı düşünmediğine yer verilirken, hava koşulları nedeniyle yarış için son tarihin Ekim ayı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada “Şu anda Formula 1'deki tüm katılımcılar durumu takip etmeye devam ediyor. Bakü Şehir Pisti (BCC), çalışanların, taraftarların ve şampiyonanın katılımcılarının sağlığını tehlikeye atamayacağını açıkladı. Bu nedenle Bakü'deki yarışın tarihleriyle ilgili sadece durum stabilize edildiğinde ve karantina önlemleri kaldırıldığında mümkün olacak."

"Azerbaycan Grand Prix'sinin organizatörü, yarışı seyircisiz yapmanın uygun olmadığını düşünüyor ve bu yılın Haziran ayı sonunda Bakü'nün Formula 1 takımlarını ve hayranlarını ağırlamak için fırsatlara ve koşullara sahip olacağını umuyor."

"Bölgedeki iklim koşulları göz önüne alındığında BCC ve Formula 1, şampiyonanın Bakü ayağını Ekim ortasına kadar yapılması konusunda anlaştılar.

"Formula 1'in Bakü ayağının Azerbaycan'ın başkentinin merkez caddelerinden geçtiği ve gerekli altyapının inşasının yaklaşık 12 hafta süreceğinin göz önüne alınması gerekiyor."

"Buna göre, Bakü'de yarış yapma kararı Temmuz ayının ilk haftasından daha geç bir vakitte alınmamalı." denildi.

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