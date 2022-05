Bakü, pit yolu girişinde değişiklik yapacak

Araçları yüksek hızla giderken aniden yavaşlamak zorunda bırakan pit girişindeki şikanın profili ve hızı, Bakü'nün 2016'daki ilk F1 etkinliğinden bu yana bir tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl ise eski dünya şampiyonu Nico Rosberg'in, pisti F1 takvimindeki en tehlikeli yerlerden biri olarak değerlendirmesiyle incelemeler arttı.

Rosberg, "Orada araçta bir şeyin kırıldığını düşünün."

"350 km/s hızla gidiyorsunuz. Sol tarafınızda bir duvar var ve size bakıyor. Eğer bir şey kırılırsa ve o duvara çarparsanız, bitersiniz."

"Orası, bir F1 aracını sürdüğüm en korkunç pistlerden biri. Oraya gitmek gülünç derecede yanlış geliyor." dedi.

Sebastian Vettel de geçtiğimiz yıl, Max Verstappen ve Lance Stroll'ün start-finiş düzlüğünde arıza yaşadığı yarışta, pit girişinin yakınlarında spin atmadıkları için şanslı olduklarını söylemişti.

FIA geçen yıl tasarımı savundu ve değişiklik yapılmasını gerekli bulmadı ancak şimdi ince ayarlar yapılacağı anlaşılıyor.

Bakü yarış organizatörü Arif Rahimov, pazartesi günü, pistteki güvenliği artırmasına yardımcı olması için pit girişinin yenileneceğini açıkladı.

Motorsport.com tarafından yapılan değişiklikler sorulan Rahimov şunları söyledi: "Pit yolu girişini biraz değiştiriyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images