Bakü, pit yolu girişinde değişiklik yapacak

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Araçları yüksek hızla giderken aniden yavaşlamak zorunda bırakan pit girişindeki şikanın profili ve hızı, Bakü'nün 2016'daki ilk F1 etkinliğinden bu yana bir tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl ise eski dünya şampiyonu Nico Rosberg'in, pisti F1 takvimindeki en tehlikeli yerlerden biri olarak değerlendirmesiyle incelemeler arttı.

Rosberg, "Orada araçta bir şeyin kırıldığını düşünün."

"350 km/s hızla gidiyorsunuz. Sol tarafınızda bir duvar var ve size bakıyor. Eğer bir şey kırılırsa ve o duvara çarparsanız, bitersiniz."

"Orası, bir F1 aracını sürdüğüm en korkunç pistlerden biri. Oraya gitmek gülünç derecede yanlış geliyor." dedi.

Sebastian Vettel de geçtiğimiz yıl, Max Verstappen ve Lance Stroll'ün start-finiş düzlüğünde arıza yaşadığı yarışta, pit girişinin yakınlarında spin atmadıkları için şanslı olduklarını söylemişti.

FIA geçen yıl tasarımı savundu ve değişiklik yapılmasını gerekli bulmadı ancak şimdi ince ayarlar yapılacağı anlaşılıyor.

Bakü yarış organizatörü Arif Rahimov, pazartesi günü, pistteki güvenliği artırmasına yardımcı olması için pit girişinin yenileneceğini açıkladı.

Motorsport.com tarafından yapılan değişiklikler sorulan Rahimov şunları söyledi: "Pit yolu girişini biraz değiştiriyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Pistin kendisinde değişiklik yok ama FIA, daha güvenli olması için pit yolu girişini biraz değiştirmemizi istedi."

"Nasıl olacağını göreceğiz. Sürücüler normalde pite girerken hata yapmazlar." dedi.

Rahimov, pistte başka bir değişiklik olmadığını ancak mevcut F1 araçları için sorun yaratabilen kerblerle ilgili durumun hafta sonu gözden geçirileceğini söyledi.

Rahimov, "Bazen sürücüler antrenman seanslarını yapıyor ve 'buradaki çelik kerbin gitmesi gerekiyor ya da eklememiz gerekiyor' diyorlar."

"Old City'nin yanındaki dar bölümde, kerblerde ilk günden beri değişiklik yapıyoruz. Ekliyoruz, kaldırıyoruz ve yeniden ekliyoruz. Araçlar piste çıkana kadar bilemiyorsunuz." dedi.

Bakü, sprint yarışına ev sahipliği yapmak istiyor

Bakü'nün mevcut anlaşması 2024 yarışına kadar devam ediyor ve Rahimov, potansiyel bir uzatma ile ilgili görüşmelerin henüz başlamadığını söyledi.

Fakat Rahimov'un özellikle görmek istediği bir şey, Bakü'nün gelecek yıl için planlanan altı sprint yarışından birine ev sahipliği yapması ve bunun için gelecek ayki GP'de F1 patronlarıyla görüşmek istediğini belirtti.

Rahimov, "Bu yılın yarışı için gündemimde bu da var."

"F1'in şu anda ne kadar meşgul olduğu göz önüne alındığında, onların dikkatini yeniliklere çekmek için en iyi zamanın, burada gerçekten yarıştıkları zaman olduğunu düşünüyorum."

"Sprint yarışlarının büyük bir taraftarıyım. Bu fikri gerçekten seviyorum. Bence yıllar içerisinde işleri biraz karıştırmak güzel."

"İnsanlar aynı formata alışınca, işler sıkıcı olabilir ve ilgilerini kaybederler. Bu yüzden bu tür değişikliklerin gelmesi bence spor için iyi." dedi.