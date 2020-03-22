Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!

Formula 1 2020 sezonu ilk yedi yarışın ertelenmesi ya da iptal edilmesi sonrası 7 Haziran'da Bakü'de başlayacak. Ancak 2020 sezonu Coronavirüs pandemisi nedeniyle bir kez daha planlandığı gibi gerçekleşmeyecek. Çünkü Bakü, Azerbaycan Grand Prix'sini bu tarihte yapmak istemiyor.

Motorsport.com geçtiğimiz günlerde Bakü GP organizatörlerinin yarışı gerçekleştirmek istemediğini öğrenmişti.

Bugün taraflar arasında bir toplantı daha yapıldı ve Bakü'de yarışın organizatörleri F1 ile FIA'dan yarışın ertelenmesini talep etti. Şimdilik yarışın iptalinden vazgeçmiş gibi görünüyor ancak sezonun ilerleyen kısmında Bakü için bir yer bulunması gerekecek.

Kararı Bakü yarışının organizatörleri almış gibi görünüyor, şimdi bunun F1 tarafından resmileştirilmesi gerekiyor. Organizatörlerin pisti hazırlayabilmesi için haftalara ihtiyacı var ve şu anda tıpkı bir diğer cadde yaırşı olan Monako ile aynı lojistik problemleri yaşıyorlar. Bundan ötürü de yarışın iptal edilmek yerine ertelenmesinin daha iyi bir seçenek olacağı düşünüldü.

Coronavirüs pandemisinin ardından ilk Çin GP ertelendi. Daha sonra Avustralya GP ertelendi. Kısa bir süre sonra da Bahreyn, Vietnam, İspanya ve Hollanda yarışları ertelendi. Monako GP ise ertelendi.

Bakü'nün kararı sonrası 2020 Formula 1 sezonunun (en erken) 14 Haziran'da Montreal'deki Kanada Grand Prix'siyle başlayacak. Gircuit Gilles Villeneuve'deki yarış, normalde sezonun sekizinci ayağıydı ama oradaki yarışla ilgili de ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Tüm bunlar, 2020'nin Formula 1 tarihi için yeni bir rekor olacağı anlamına geliyor. Şimdiye kadar en geç başlayan F1 sezonu 27 Mayıs'ta başlayan 1951 sezonuydu.