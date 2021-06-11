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Formula 1 / Azerbaycan GP Analiz

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

Ekleyen:
, Featured writer
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bakü'de 300 km/s hızla yaşanan kazaya rağmen Max Verstappen'in aracında ciddi bir hasar oluşmadı.

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

Red Bull pilotu Max Verstappen, lider götürdüğü yarışın bitimine dört tur kala lastik patlatmış ve ardından ilk viraja doğru gelirken sağ taraftaki bariyerlere çarpmıştı.

Verstappen, araçtan sorunsuz şekilde indi ve etrafa parçalar saçılsa da araçta çok ciddi bir hasar olmadığı görülebiliyordu. Eğer daha önce lastik patlatsaydı belki de pit girişinin olduğu bölüme yüksek süratle çarpabilirdi.

Verstappen şanslıydı ki lastik patlattıktan sonra doğrudan duvara çarpmadı, bunun yerine bir süre duvarda sürüklendi. Aracın burun kısmı, ön taraftaki darbenin büyük bir kısmını emdi ve bu sayede ciddi bir hasar oluşmadı.

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com İtalya'ya göre aracın şasisinde herhangi bir yapısal hasar oluşmadı. Aracın vites kutusu kontrol edilecek ve ne durumda olduğuna bakılacak. Güç ünitesi ise takımın ikinci güç ünitesine geçmeye hazırlandığı için değiştirilecek.

Patlak lastiğin bir sonucu olarak sol arka süspansiyonda hasar oluştu. Fakat RB16B'deki hasarın boyutu, Valtteri Bottas ve George Russell'ın Imola'daki kazası gibi ciddi değil.

Red Bull'un, ön tarafta sadece ön kanadı değiştirmesi yeterli olacak çünkü gövde ve şasinin sağlam durumda. Ayrıca arka tarafta da belli miktarda hasar olsa da, ciddi bir sorun bulunmuyor.

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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