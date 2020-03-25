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Formula 1 / Son dakika

Bakü GP organizatörleri, Avustralya GP örneğini yaşamak istememiş

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Bakü GP organizatörleri, Avustralya GP örneğini yaşamak istememiş
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 08:00

Bakü GP Organizatörü Arif Rahimov, son anda iptal edilen Avustralya GP örneği göz önüne alındığında, aynı şeyi yaşamamak adına yarışı ertelediklerini söyledi.

Pazartesi günü Azerbaycan Grand Prix'sinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı ve bu durum Formula 1 dünyasını biraz şaşırttı. Çünkü herkes sezonun ilk yarışı olarak Bakü'yü görüyordu.

Bakü bu kararı, geçen hafta yaptığı bir dizi toplantı sonrası aldı.

Yarışın organizatörü Arif Rahimov, Avustralya GP'nin cuma günü iptal edilme kararının kendilerini böyle bir karar almaya ittiğini söyledi.

RACER'a konuşan Rahimov, "Eğer bir emsale sahipseniz, sizin için çalışmak çok daha kolaydır çünkü herkes yaşanan acıyı anlar. Hiçbir organizatör Avustralyalı organizatörlerin içerisinde bulunduğu durumda yer almak istemez ve Andy Westacott ile ekibi için gerçekten çok üzgünüm. Yaşamak zorunda oldukları şey korkunç. Grand Prix'nin son anda iptal edilmesi, bir organizatör için felakettir."

"Yarışa hazırlanmak ciddi bir çaba gerektiriyor, ayrıca Avustralya GP bir caddede gerçekleştiriliyor. Pistin hazırlanması için çok fazla zaman, para ve çaba harcadılar ve son anda yarış iptal edildi. Bu gerçek bir felaket. Diğer organizatörler bundan kaçınmaya çalışıyorlar."

"Açıkçası pek çok yarışın ertelendiği böyle bir durumda, Avustralya GP bir emsal, durumu daha kolay hale getirmiyor. Fakat karşı tarafa durumu açıklamaya çalıştığınızda pozisyonunuzu daha mantıklı hale getiriyor."

"Pist üzerinde herhangi çalışma yapmadan önce bir telefon görüşmesi yaptık ve bir karar verdik. Bu, önemli noktalardan biriydi. Gereksiz masraflara maruz kalmayacağımızdan emin olmak istedik. Pisti inşa edebilmek adına çok fazla para harcadıktan sonra yarış gerçekleşmeseydi, bu gerçek bir felaket olurdu."

"Bizim için pistin inşasına başlamak için son tarih Mart ortalarındaydı. Yarışa karar vermek adına bunu bir hafta erteledik ve pisti kurmaya başlamak için son günümüzde de kararı aldık."

Bir diğer cadde yarışı Monako GP de ertelenmişti ancak organizatörler yarışı ertelemek yerine tamamen iptal etmeyi seçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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