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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bakü F1 sıralama turları 15 dakika ertelendi

2022 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turları, bariyer onarımının bir sonucu olarak normalden 15 dakika geç başlayacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bakü F1 sıralama turları 15 dakika ertelendi
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Azerbaycan Grand Prix'sinin son antrenman seansı normalde TSi 14:00'te başlamalıydı ancak Formula 2 sprint yarışının son turundaki kaza nedeniyle seansın başlangıcı ertelendi.

İlk virajın dışındaki bariyerlerin onarılması gerekti ve bundan ötürü de seans 15 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Bu durum şimdi sıralama turlarında da gecikmeye yol açtı.

F1 Sportif Yönetmelikleri'nin 39. maddesine göre son antrenman seansının sonu ile, sıralama turlarının başlangıcı arasında iki sat olması gerekiyor.

Yarış kontrol, mücbir sebepleri öne sürerek bu kuralı aşabilir fakat yarış direktörü Niels Wittich bunu yapmayı tercih etmedi.

Bundan ötürü sıralama turları TSi 17:15'te başlayacak ve normal şartlar altında 18:15'te sona erecek.

Bu, Le Mans 24 Saat'in başlangıcıyla, sıralama turlarının başlangıcının çakışmayacağı anlamına da geliyor. Normalde hem Le Mans 24 Saat hem de Azerbaycan GP TSi 17:00'de başlayacaktı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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