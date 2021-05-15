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Formula 1 Haberler

Bakü, 2022'de takvime girecek Miami GP hakkında endişeli değil

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Bakü, gelecek haziran düzenlenmesi planlanan Miami Grand Prix’sini takvime eklenme kararı hakkında endişeli değil.

Bakü, 2022'de takvime girecek Miami GP hakkında endişeli değil

Bakü Cadde Pisti, geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle takvimde yer alamasa da bu Haziran Azerbaycan Grand Prix’sine 5. kez ev sahipliği yapacak.

F1, geçtiğimiz ay 2022 itibariyle Miami Grand Prix’sinin takvime ekleneceğini duyurdu ve yarış hafta sonunun Kanada GP ile birlikte haziranda düzenlenmesi öngörülüyor.

Bakü Cadde Pisti idari direktörü Arif Rahimov, Miami’nin takvime eklenmesinin Azerbaycan yarışı organizatörlerin hiçbir şekilde endişelendirmediğini söyledi ve hatta bu yarışların üst üste yapılmasının bile mümkün olduğunu dile getirdi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Rahimov, “Haziran’da düzenlenen bir diğer Grand Prix olan Kanada’dan Bakü’ye takımlar daha önce seyahat etmişti.”

“Bu yüzden, Bakü’nün ardından Miami’de bir yarışa gitmek neredeyse aynı mesafe olacaktır. Bunu daha önce yaptık. Eğer [Miami] Haziran’da düzenlenecekse Kanada ile arka arkaya yapılabilir, bu lojistik olarak gayet mümkün ve hiç zor değil. En azından Bakü-Kanada ya da Bakü-Miami arasından çok daha kolay.”

“Hangi yarışların gerçekten yapılacağından emin değiliz, bu yüzden bilmiyorum. Benim için gelecek yılın yarış takvimini tahmin etmek çok zor çünkü değişen çok şey var. Daha bu yıl bile hangi yarışların gerçekleşip hangilerinin gerçekleşemeyeceği kesin değil.”

“Henüz gelecek yıl için görüşmelere başlamadık çünkü bu yılın yarışı ile ilgili değişen çok şey var.”

“Fakat genel anlamda, eğer Miami ya da Kanada ile yarış tarihlerimiz yakınsa personelin bir yarıştan ötekine seyahat etmesi biraz sorun yaratabilir.”

“Bizim için pisti yani yolları kapatmak biraz sorun yaratabiliyor ama bu yine de yapılabilir.” dedi.

F1, gelecek sezonun yarış takvimi için planlarını henüz açıklamadı ancak son yıllarda Liberty Media'nın 25 yarış hedefine daha da yaklaşıldı.

Ancak daha fazla yarışın eklenmesi takvimin yoğunluğu hakkında endişeler doğurdu.

Bununla beraber Rahimov, Azerbaycan açısından endişeleri olmadığını söyledi.

Rahimov, "Hayranların katılımı, yarışları yapacakları bölgelere bağlı."

“25 yarışımız olacaksa ve ABD'de beş yarış düzenlenecekse, bu sorun olmaz çünkü oradan [Bakü'ye] gelen çok fazla taraftar yok. Ancak Orta Doğu'ya beş yarış ekleyecekse, o zaman bu bizim için bir sorun olabilir."

"Aynı şey BDT ülkeleri için de geçerli. Rusya'dan bir sürü seyircimiz var, Eğer farklı bir şehirdeki yarışa katılmak isteyeceklerse, bu bir sorun olacaktır. Fakat seyirci açısından, her şey bu ek yarışların nerede gerçekleşeceğine bağlı."

“Yine de yarışımızı her şekilde izleyeceklerinden eminim çünkü izlemesi en keyifli yarış bizimkisi.”  dedi.

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Editör Luke Smith

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