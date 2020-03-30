Bakü, 2020 F1 takvimine nasıl dönmeyi planlıyor?

Bakülü organizatörler, 2020 takvimine dönme konusunda F1 yönetiminden yeni bir tarih teklifi bekliyor. FIA ve F1 yönetimi ilerleyen bir tarihte yarışın yapılmasına onay verirse, Azeri yetkililer pisti zamanında hazırlamak için her şeyi yapacaklar.

Şu ana kadar rafa kaldırılan 8 yarıştan sadece Monaco yeni bir tarih istemediğini yani yarışın iptal edildiğini duyurdu. Albert Park'ın da pisti hazırlama için gerekli zamandan dolayı yarışa pek sıcak bakmadığı düşünülüyor.

Kalan 6 yarışın 4'ü normal pistken Azerbaycan ve Vietnam pistleri caddede hazırlanıyorlar. Her iki yarışın yeni tarihlerde pisti hazırlayabilmesi için çok ciddi çaba sergilemesi gerekecek.

Bakü yetkililer, pisti hazırlamak için gerekli çok uzun zaman ihtiyacından dolayı bu kadar erken bir tarihte yarışı yapamayacaklarını duyurdular.

Bakü Cadde Pisti patronu ve yarış organizatörü Arif Rahimov, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Avustralya'da yaşanan talihsiz olayların ardından yarışı yapamayacağımız daha açık bir hal aldı."

"Avustralya'daki organizatörler için oldukça yıkıcı bir olaydı. Yarışı gerçekleştirmek için ortaya konan tüm çalışmaların ve çabanın, harcanan zamanın ve paranın ardından yarışın son dakikada iptal edilmesi gerçekten yıkıcıydı."

"Ben kendi ekibimi asla böyle bir durumla karşı karşıya bırakmak istemedim. Böyle bir şey yaşamaları nedeniyle çok üzüldüm. Orada bazı şeylerin netlik kazanmasının ardından, bizim alacağımız yol netleşti. Sonrasında Euro 2020, ardından Olimpiyatlar gibi daha fazla küresel çapta organizasyon iptal edildi. Birçok açıdan baskı vardı." dedi.

Cadde pistini yarışa hazırlamak çok ciddi çaba gerektiriyor. Rahimov, çalışmalar başlamadan ve bazı faturaları ödemeye başlamadan önce net bir karar almaları gerektiğini biliyordu.

Rahimov, "Hemen karar vermek zorundaydık. Biz geç karar alabilecek pistlerden değiliz çünkü pisti kurmamız, kurmak için de çok ciddi zamana ihtiyacımız var."

"Pisti hazır hale getirmemiz 2 ya da 3 ay sürüyor. Tüm ticari yönlerinden, seyirci organizasyonlarından, çizim çalışmalardan bahsetmiyorum bile.Bu tür şeyleri son dakikada yapamayız."

"İlk planımızda, pisti 15 Mart'tan itibaren hazırlamayı düşünüyorduk. Yaşananların ardından başlangıcı bir hafta ertelemeye karar verdik. O hafta içerisinde neler olacağına dair F1 yönetimi ve Azerbaycan Hükümeti ile birçok görüşme yaptık. Tüm senaryoları masaya yatırdık ve ardından durma kararı verdik." dedi.

Azerbaycan GP hükümet tarafından destekleniyor ve ülkenin reklamında önemli bir paya sahip oluyor olsa da, şu an için politikacıların koronavirüs nedeniyle daha önemli işleri var. Bu açıdan da 7 Haziran tarihi reklam açısından doğru bir tarih değildi.

Rahimov, "Bir karar vermemiz gerekiyordu. Hükümet tarafından alınan tedbir kararlarının ardından bu yarışı düzenlememiz artık mümkün değildi. Yani bu karar, yarışı ertelemek için ı'nın üstüne koyulan son nokta gibiydi. Yarışı bir sonraki bildiriye kadar ertelemek zorundaydık."

Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Olaya olumlu tarafından bakacak olursak, pistin kurulumunun başlamamasıyla Bakü, Albert Park'ta yaşananları yaşayan bir diğer pist olmadı. Yani sonunda olmayacak gösteri için çok ciddi para harcamak zorunda kalmadılar.

Rahimov, "Aslında evet. Bazı siparişler vermiştik ancak bunları gelecek sene ya da bu senenin ilerleyen döneminde gerçekleştirilebilecek olası yarışta kullanabiliriz."

"Ancak iptal olmasaydı, hazırlık için yapacağımız tüm harcamalar boşa gidebilirdi. Bu açıdan şimdilik doğrudan bir kaybımız yok." dedi.

Bu kararla Bakü, alternatif bir tarih bekleyen yarışlar arasına katılmış oldu. Rahimov, kendileri için bazı esnekliklerin olduğunu söyledi.

Rahimov, "Biz Nisan ya da Haziran aylarında yarış düzenledik. Azerbaycan için kritik konulardan birisi okul dönemi. Yarış tarihini en çok bu etkiliyor. Ancak biz Nisan ayında da, yani okulların olduğu dönemde de yarış gerçekleştirdik. Bu açıdan iki senaryoyu da görmüş olduk."

"Yarışı okul sezonunun başında yani 15 Eylül'den sonra gerçekleştirmek biraz daha zor olabilir ancak takvimi belirlerken birçok şey dikkate alınmak zorunda. Bu yüzden mümkün olduğu kadar esnek davranmaya çalışacağız." dedi.

Ancak bu esneklik, yarışı kış mevsiminde gerçekleştirmeye kadar uzanmayacak.

Rahimov, "Bizim için gerçek olan şey, kısa sürede bir açıklama getirilmesi. Her ne karar verilecekse verilsin, yarıştan 2.5 - 3 ay önce bunu öğrenmemiz önemli."

"İkincisi yarışın sıcak bir dönemde yapılması, böylece soğukta insanların dışarıda donmak zorunda kalmaması ya da boş tribünler olmaması. Tribünlerin boş kalmasını istemeyiz. Bu yüzden yarışın Ekim ayının ortasından önce yapılmasını isteriz."

"COVID-19'un ne zaman gideceğini henüz kimse tam olarak tahmin edemiyor ancak diğer iki seçeneği yaz döneminde belirleyebiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Rahimov kendisine olası alternatif tarihler hakkında henüz bilgi verilmediğini söyledi.

"İşler düzelene kadar yeni tarihe sahip olamayız, yeni bir tarihle ilgili spekülasyon yapamayız."

"Bu tamamen mantıklı bir durum ve tartışmaya açık değil. Masanın üstüne koyduğumuz bir şeydi ve herkes aynı fikirdeydi. Sadece biz değil, sanırım yarışları ertelenen diğer organizatörler de anlaştılar. Tarihler hakkında spekülasyon yapmayacağız. Sadece COVID-19 durumu netleştiğinde tarih belirleyebilirsiniz."

"Maalesef bunu bilmenin bir yolu yok. Umarım yaz arasında her şey netleşir. Eğer Haziran başında gerileme görebiliyorsa, bu iyi bir şey ancak Ağustos ayının sonuna kadar bizimle kalırsa, kesinlikle yarışımızı hareket ettiremeyeceğiz. Kasım ayına kadar yarışı erteleyemeyiz."

Azerbaycan'ın Formula 1'e, takvimdeki en yüksek ücretlerden birisini ödediği biliniyor ve tüm yarışlarda olduğu gibi bu fonlar önceden transfer ediliyor.

Teorik olarak bir iptal durumunda bu paraya ne olacağı merak ediliyor. Ancak Rahimov, böyle bir durumda paranın kaybolmasının mümkün olmadığını söyledi.

"Maalesef Formula 1 için büyük bir gelir kaybı olacak. Ama bu bir mücbir sebep ve bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Yerel değil, küresel bir mücbir sebep."

"Bu tür durumlar sözleşmenin mücbir sebep maddesini geçerli kılıyor. Yarış olmazsa hükümetimiz kesinlikle para kaybetmeyecek ve yarışa ev sahipliği yapılmaması bizim kontrolümüzün ötesinde olacak."

"Yarışı durdurmak organizatörlerin kararı değil, kabine bakanları tüm etkinlikleri durdurma kararı aldı. Batı Avrupa'nın çoğuna benzer bir karantina sürecindeyiz."

"Yarışı tanıtıyor olmamız bile şu anda yasadışı. Bu nedenle iki ay içerisinde yapılması planlanan yarışı gerçekleştirmek adına çalışma yapmamızın yasaklandığı bir durumdayız. Bu yüzden her şey tamamen kontrolümüzün dışında."

Zaten ödenen paraya ne olacak?

"Yarış gerçekleşmiyorsa, seçeneklerden birisi paranın hesabımıza iade edilmesini istemek olacak. Diğer seçenek ise ertelemek ve gelecek yılki yarış için kullanmak. Yapabileceğimiz bir sürü şey var."

2020'de takvimden düşen yarışlar, sözleşmeleri de etkiliyor. Mesela kaybedilen yarış, sözleşmenin bir parçası olarak sayılacak mı? Bir sonraki yıla devredilecek mi? Anlaşma bir yıl daha uzayacak mı?

"Şu anda son derecek karmaşık bir noktadayız ama bence dünya şu anda daha fazla karmaşa var. Bu, pandeminin etkilerinden birisi. Ama tüm dünyanın bu durumda olduğu göz önüne alındığında, yarış için beklentinin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum."

"Yarışı yeniden düzenlediğimiz TV seyircileri için yine keyifli bir mücadele sunacağız ancak yarıştaki seyirciler için eğlence muhtemelen öncesinden biraz daha az olacak. Şu anda neler yapabileceğimiz ve neler yapamayacağımıza bağlı olacak."