Baker: "Audi başlangıçtan itibaren rekabetçi olabilir"

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Audi, Formula 1'deki ilk yarışına yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2026 yılında çıkacak.

Audi Formula 1 Racing CEO'su Adam Baker, yönetmeliklerdeki değişikliğin takıma ilk sezondan itibaren yüksek pozisyonlar için rekabet etme fırsatı vereceğine inanıyor.

Baker, "Spora gireceğimizi açıklamamızdan bu yana geçen yedi ay içinde Formula 1 büyümeye devam etti ve diğer üreticilerin de ilgisini çekti. Bu gerçek göz önüne alındığında, doğru zamanda doğru kararı verdik."

"Son 20 yılda Formula 1'e katılan diğer üreticilerle karşılaştırıldığında, planlarımızı oldukça erken açıkladık. Proje üzerindeki çalışmalar Mart 2022'de Neuburg'da başladı."

"Görevimizin büyüklüğünün tamamen farkındayız, ancak avantajımız yeni düzenlemelerin ilk yılında Formula 1'de yarışmaya başlayacak olmamız."

"Geçmişte, yeni üreticiler kurallar sabit kaldığı dönemde spora girdiler ve bu nedenle kendilerini uzun süredir şampiyonada yer alan takımlara kıyasla çok dezavantajlı bir konumda buldular."

"2026'da motor ve şasi tarafında yapılması planlanan değişiklikler, yakın tarihin en ciddi değişiklikleri olacak. Bu nedenle iyi bir iş çıkarırsak, rekabetçi olma fırsatına sahip olacağız."

"Ocak ayında, güç ünitelerine yönelik bütçe kısıtlamalarına tüm üreticiler saygı duyuyor, ki bu da bize diğerleriyle aynı şansı veriyor." dedi.