Bahreyn'deki kanalizasyonlar, 2024'ün ilk yarışı için betonla doldurulacak
Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, Formula 1'in sezon öncesi testlerinde büyük aksamalara yol açan Bahreyn pistindeki kanalizasyon kapakları 2024 sezonunun açılışında bu sorunun yaşanmaması için betonla doldurulacak.
Marshalls and Race control work to fix a loose drain cover
Simon Galloway / Motorsport Images
Sakhir Uluslararası Pisti'ndeki üç günlük test, pistin 11. virajına yaklaşırken drenaj kapağının gevşemesi nedeniyle iki kez durduruldu.
Bunun nedeni, yeni zemin etkili makinelerin güçlü zemin altı aerodinamiğinin, araçlar belirli noktalarda üzerlerinden geçerken drenajları ve beton çevrelerini zorlamasıdır.
Bahreyn pistinin bu özel noktasında, sürücülerin kullandığı yarış çizgisi sol viraj için sağa dönmeyi içeriyor. Pilotlar böylece açıyı genişletip daha fazla hız yapabiliyorlar ve aynı zamanda bu yüksek enerjili pistte ve lastikleri ısıtan aşındırıcı yüzeyde lastikleri üzerindeki baskıyı azaltıyorlar.
Bu çizgi onları neredeyse tamamen 11. viraj bordürlerine getiriyor ve sürücüler orada kanalizasyon kanalının üzerinden geçiyor.
Testin ikinci günündeki ilk seansın sonuna doğru, drenaj kapağı o kadar çok kalktı ki Charles Leclerc ve gelecek sene takım arkadaşı olacak Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a çarptı.
Başlangıçta FIA F1 yarış direktörü Niels Wittich tarafından denetlenen ve sonunda 90 dakikalık bir gecikmeye yol açan onarımların tamamlanmasının ardından ikinci gün, kaybedilen zamanın takımlar tarafından geri kazanılabilmesi için planlanandan bir saat önce başlayan ikinci seansa sahne oldu.
Bugün ise açılış seansının sadece 27 dakikasının ardından, Red Bull'dan Sergio Perez'in o bölgeden geçmesiyle oradaki tahliye kapağı tekrar gevşedi.
Bugün yaşanan 1 saat 15 dakikalık gecikmenin ardından ise öğle arası verilmedi ve çalışmalar aralıksız devam edecek.
Drenaj sorunları testin tek gerçek kırmızı bayrak duraklamasına neden olurken, ikinci günün sonundaki üçüncü kesinti F1 ve FIA tarafından kullanılan çeşitli zamanlama sistemlerinin planlı bir kontrolü oldu.
Görevliler ve Yarış kontrol gevşek bir tahliye kapağını düzeltmek için çalışıyor
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ancak F1'in önümüzdeki hafta 2024'ün ilk yarışı için Bahreyn'de kalacağı düşünüldüğünde, sezonun ilk anlamlı aksiyonunu kesintiye uğratması muhtemel kanalizasyon sorunu şampiyonanın tüm paydaşları için büyük bir endişe kaynağı oldu.
Carlos Sainz'in 2023 Las Vegas GP'de aracının şasisinin ve motorunun büyük bir kısmının benzer bir olayda hasar görmesinin ardından sadece üç ay geçti ve şehrin ünlü Strip'inde bir su vanası kapağını tutan betonun çökmesi ve kapağın da gevşemesiyle Ferrari için maliyetli bir durum ortaya çıktı.
Motorsport.com, Bahreyn testlerinin Cuma günü sona ermesinin ardından, pist müteahhitlerinin gelecek haftaki GP'de kapağın kalkması sorununu önlemek amacıyla pistin etrafındaki kanalizasyonları betonla dolduracağını öğrendi.
Bu çözüm, uzun vadeli hava tahminleri yarış hafta sonunda yağmur yağmayacağını gösterdiği için uygulanabilir. Formula 2 ve Formula 3 takımları, sadece iki hafta önce burada test yaparken şiddetli yağmura yakalanmıştı.
Ancak bu sorundan kaçınmanın eş zamanlı olarak değerlendirilmekte olan alternatif yolları olduğu da öne sürülüyor.
FIA'nın Bahreyn'deki test ve önceki F1 yarış ve test etkinliklerinin görüntülerini inceleyerek sürücülerin 11. virajdaki pist limitlerini eskisinden daha fazla zorlayıp zorlamadıklarını araştırdığı öğrenildi.
Max Verstappen'in 2023 Bahreyn GP'deki pole kazanan turu tekrar izlendiğinde, bu çizginin 2024 testi için benimsenmek yerine daha önce kullanıldığı açıkça görülüyor.
Testlerde herhangi bir kural uygulamaktan ziyade tavsiye niteliğinde yer alan yönetim organı, gelecek haftaki GP için bu noktadaki beyaz çizgiyi yeniden boyamayı ve pist sınırını sürücülerin üzerinden geçmesini engelleyecek şekilde değiştirmeyi de tercih edebilir.
Benzer bir çözüm 2023 Katar GP'sinde Pirelli lastiklerinin yüksek hızda belirli bordürlerden gelen darbelere dayanamaması üzerine uygulanmıştı.
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