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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Bahreyn'de yarış direktörlüğü görevini Wittich üstlenecek

Niels Wittich, Michael Masi'nin görevden alınmasının ardından bu hafta sonu yapılacak olan Bahreyn Grand Prix'sinde Yarış Direktörü olarak görev yapacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn'de yarış direktörlüğü görevini Wittich üstlenecek
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FIA, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde Michael Masi'nin yarış direktörlüğü görevinden alındığını ve artık bu görevi dönüşümlü olarak Eduoardo Freitas ve Niels Wittich'in üstleneceğini açıklamıştı.

İkilinin hangi yarışlarda yer alacağı belirsizdi. Fakat bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP'si için Wittich'in görev alacağı duyuruldu.

Wittich, sabah erken saatlerde Bahreyn padokuna gelerek hazırlıklara başladı.

Ayrıca Charlie Whiting'in eski yardımcı Herbie Blash de yeni yönetim yapısında danışman olarak yer alıyor. Blash, bugün erkenden  Bahreyn padokuna geldi.

Freitas ise bu hafta sonu padokta yer almayacak. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın da yarış direktörlüğünü yapan Freitas, bu hafta sonu Sebring'de olacak.

Herbie Blash, Permanent Senior Adviser to Race Directors, FIA

Herbie Blash, Permanent Senior Adviser to Race Directors, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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