Bahreyn'de üç DRS bölgesi olacak
2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde, pistte üç DRS bölgesi olacağı resmen doğrulandı.
FIA, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP öncesinde ilk belgeleri yayınlamaya başladı ve Sakhir pistinde yine üç DRS bölgesi olacağı görüldü.
Geçen yıla kıyasla çok büyük değişiklikler olmadığını söylemek mümkün. İlk DRS bölgesinin algılama noktası ilk virajdan 50 metre önce, aktivasyon noktası ise üçüncü virajdan 23 metre sonra yer alıyor.
İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 9. virajdan 10 metre önce, aktivasyon noktası ise 10. virajdan 50 metre sonra yer alacak.
Son DRS bölgesi ise start düzlüğünde olacak. Sürücüler, 14. viraja 110 metre kala, öndeki araçla arayı 1 saniyenin altına indirebilirlerse, son virajdan 250 metre sonra DRS'yi aktif hale getirebilecekler.
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