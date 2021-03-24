Bahreyn'de kuvvetli rüzgarlar etkisini sürdürebilir

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olmuştu ve Mercedes gibi bazı takımlar, üç günlük test boyunca denge sorunlarıyla boğuştular.

Bu hafta sonu Bahreyn GP gerçekleştirilecek ve herhangi bir yağmur ya da fırtına tahmini olmasa da, özellikle pazar günü kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Cuma günü havanın 33 derece olacağı belirtilirken, Cumartesi 35 ve Pazar 25 derece olacak. Akşamları hava sıcaklığının 20 ila 23 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Cuma günü rüzgarın hızı 11 ila 19 km/s arasında değişirken, cumartesi bu rakam 19 ila 24 km/s arasında olacak.

Pazar gününe gelindiğinde ise gündüz 42 km/s hıza çıkan sert rüzgarlar, akşam saatlerinde 30 ila 32 km/S hızda esecek.