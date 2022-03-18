FIA, Bahreyn'deki pist sınırı kurallarını "basitleştirdi"

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Formula 1'de Michael Masi yarış direktörlüğü görevinden alınmıştı ve sonrasında tamamen yeni bir yapı kuruldu.

Wittich, bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yarış direktörü Eduardo Freitas ile bu görevi dönüşümlü olarak üstlenecek. Ayrıca kendilerine Herbie Blash de destek olacak.

Wittich bu hafta sonu Sakhir'de gerçekleştirilecek yarışta görev alacak ve ilk hamlesi pist sınırları tarafında olmuş gibi görünüyor.

Pist sınırları, Masi döneminde pistten piste, virajdan viraja hatta bazen seanstan seansa değişirdi. Bu da kafa karışıklığına neden olurdu.

Örneğin geçen yılki Bahreyn GP'de sürücülerin sıralama turlarında 4. virajda pist dışına taşmaları halinde dereceleri siliniyordu ancak yarışta aynı kural geçerli değildi.

Verstappen, Hamilton'ı o kısımda dışarı açılarak geçtiği için de son turda yerini geri vermek zorunda kaldı. Fakat öncesinde pek çok pilot bu virajda pist sınırlarını ihlal etse de ceza almadılar.

Sezonun ilk yarışı öncesinde Wittich, bu hafta sonu için net kurallar belirlemiş durumda.

Wittich'in yarış direktörü notlarında, "Madde 33.3 hükümleri uyarınca pist sınırlarını beyaz çizgiler belirler" yazıyor.

F1 Sportif Düzenlemeleri'nin 33.3 Maddesi şöyle diyor: "Sürücüler pist sınırına uyma konusunda her zaman mümkün olan en iyi çabayı göstermelidir ve haklı bir sebep olmadığı sürece bu sınırların dışına çıkamazlar. Aracın hiçbir noktası beyaz çizgiyle temas halinde değilse, sürücüler pisti terk etmiş sayılır."

FIA böylelikle kafa karışıklığını önlemiş olacak çünkü hiçbir virajda hiçbir şekilde istisna tanınmayacak.

Yine de Wittich, ilk günün ardından pilotlarla yapacağı görüşmelerin ardından değişikliğe gitmeyi seçebilir.

Bu sabah pilotlara gönderilen notlarda da herhangi bir viraj istisnasına yer verilmedi. Sadece beyaz çizgilere uymaları istendi.