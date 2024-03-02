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Formula 1 Bahreyn GP

Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Bahreyn'de gerçekleştirilen 2024 sezonunun ilk yarışında günün pilotu Carlos Sainz oldu

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sparks fly from Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sparks fly from Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yıl Ferrari'deki son sezonuna çıkan Carlos Sainz, Bahreyn'de gerçeleştirilen ilk yarışta güçlü performansıyla üçüncü oldu.

Yaptığı ataklarla dikkat çeken İspanyol pilot, son bölümde Perez'in arayı açmasına izin vermedi.

Gösterdiği bu güçlü performansın ardından Sainz, taraftarlar tarafından Bahreyn'de günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahrain Bahreyn  Carlos Sainz

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 12
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Spain Carlos Sainz 5

Thailand Alexander Albon 

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1

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Kemal Şengül
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