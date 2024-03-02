Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!
Bahreyn'de gerçekleştirilen 2024 sezonunun ilk yarışında günün pilotu Carlos Sainz oldu
Sparks fly from Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Mark Sutton / Motorsport Images
Bu yıl Ferrari'deki son sezonuna çıkan Carlos Sainz, Bahreyn'de gerçeleştirilen ilk yarışta güçlü performansıyla üçüncü oldu.
Yaptığı ataklarla dikkat çeken İspanyol pilot, son bölümde Perez'in arayı açmasına izin vermedi.
Gösterdiği bu güçlü performansın ardından Sainz, taraftarlar tarafından Bahreyn'de günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|12
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Carlos Sainz
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
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