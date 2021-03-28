Bahreyn'de günün pilotu Perez oldu!
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de günün pilotu Sergio Perez oldu.
Meksikalı sürücü, bu yıl Red Bull'da Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı olmuştu.
Tek turda araçtan en iyisini almakta zorlanan Perez, yeni takımıyla ilk sıralama turlarında ikinci bölümde elenmiş ve yarışa 11. sıradan başlama hakkı elde etmişti.
Ancak formasyon turunda motoru durdu ve bir şekilde motoru yeniden başlatsa da, yarışa pit yolundan başladı.
Sonrasında güçlü bir yarış çıkaran ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Red Bull sürücüsü, son bölümde Ferrari pilotu Charles Leclerc'i de geçerek damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve Red Bull'a iyi puanlar getirdi.
Bu performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Bahreyn
|Sergio Perez (Red Bull)
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Bahreyn'de günün pilotu Perez oldu!
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