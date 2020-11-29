Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
paylaşım
yorumlar
Romain Grosjean, Bahreyn'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Romain Grosjean, gerilerden başladığı yarışın daha henüz ilk metrelerinde Daniil Kvyat ile temas yaşayarak büyük bir kaza yaptı.
Araç alev topuna dönerken, Grosjean araç içerisinden çıkmayı başardı ve hastaneye götürüldü.
Bunun üzerine taraftarlar, Fransız pilotu Bahreyn'de günün pilotu seçti.
Bu yıl günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon (Red Bull)
|Steiermark
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Macaristan
|Max Verstappen (Red Bull)
|Büyük Britanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|70. Yıl Dönümü
|Max Verstappen (Red Bull)
|İspanya
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Belçika
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|İtalya
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|Toskana
|Daniel Ricciardo (Renault)
|Rusya
|Max Verstappen (Red Bull)
|Eifel
|Nico Hülkenberg (Racing Point)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Emilia-Romagna
|Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
|Türkiye
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Bahreyn
|Romain Grosjean (Haas)
2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:
|Pilot
|Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
|Max Verstappen
|28
|Sebastian Vettel
|18
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Sergio Pérez
|4
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
Önceki haber
Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Sonraki haber
Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Bahreyn GP
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
20 Kas 2020
Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?
Slayt Şov
Haberi dinle