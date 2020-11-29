Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

paylaşım
yorumlar
Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean, Bahreyn'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Romain Grosjean, gerilerden başladığı yarışın daha henüz ilk metrelerinde Daniil Kvyat ile temas yaşayarak büyük bir kaza yaptı.

Araç alev topuna dönerken, Grosjean araç içerisinden çıkmayı başardı ve hastaneye götürüldü.

Bunun üzerine taraftarlar, Fransız pilotu Bahreyn'de günün pilotu seçti.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya  Thailand Alexander Albon (Red Bull)
Austria Steiermark   Sergio Pérez (Racing Point)
Hungary Macaristan   Max Verstappen (Red Bull)
 Büyük Britanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 70. Yıl Dönümü   Max Verstappen (Red Bull)
 İspanya   Sebastian Vettel (Ferrari)
Belgium Belçika   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy İtalya   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy Toskana   Daniel Ricciardo (Renault)
 Rusya   Max Verstappen (Red Bull)
 Eifel   Nico Hülkenberg (Racing Point)
Portugal Portekiz   Sergio Pérez (Racing Point)
Italy Emilia-Romagna    Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Turkey Türkiye   Sebastian Vettel (Ferrari)
Bahrain Bahreyn  Romain Grosjean (Haas)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:

Pilot Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
 Max Verstappen 28
 Sebastian Vettel 18
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Sergio Pérez 4
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Önceki haber

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Sonraki haber

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

1s
2
Formula 1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

42 dk
3
Formula 1

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

2s
4
Formula 1

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

1s
5
Formula 1

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

4s

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
F1

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.