Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Romain Grosjean, gerilerden başladığı yarışın daha henüz ilk metrelerinde Daniil Kvyat ile temas yaşayarak büyük bir kaza yaptı.

Araç alev topuna dönerken, Grosjean araç içerisinden çıkmayı başardı ve hastaneye götürüldü.

Bunun üzerine taraftarlar, Fransız pilotu Bahreyn'de günün pilotu seçti.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Avusturya Alexander Albon (Red Bull) Steiermark Sergio Pérez (Racing Point) Macaristan Max Verstappen (Red Bull) Büyük Britanya Lewis Hamilton (Mercedes) 70. Yıl Dönümü Max Verstappen (Red Bull) İspanya Sebastian Vettel (Ferrari) Belçika Pierre Gasly (AlphaTauri) İtalya Pierre Gasly (AlphaTauri) Toskana Daniel Ricciardo (Renault) Rusya Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portekiz Sergio Pérez (Racing Point) Emilia-Romagna Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Türkiye Sebastian Vettel (Ferrari) Bahreyn Romain Grosjean (Haas)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar: