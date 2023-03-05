Bahreyn'de günün pilotu Alonso oldu!

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Bu yıl Aston Martin'e katılan Fernando Alonso, testlerde zaten çok güçlüydü ve bu güçlü performansı ilk yarışa da taşıdı.

2. ve 3. antrenman seanslarını lider tamamlayan Alonso, sıralama turlarında beşinci oldu ve pazar günü, ilk turda Lance Stroll'ün kendisine çarpmasına rağmen harika bir iş çıkardı.

Rakiplerini birer birer geçen Alonso'nun özellikle Lewis Hamilton ve Carlos Sainz'a yaptığı ataklar dikkat çekiciydi.

Ortaya koyduğu bu güçlü performansın ardından üçüncü olan Alonso, 2021 Katar GP'den bu yana ilk podyumunu aldı. Bu güçlü sürüşün ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Fernando Alonso

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Piloto Günün pilotu sayısı Max Verstappen 37 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 13 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 5 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1