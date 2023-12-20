Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Bahreyn'in egemen varlık fonu Mumtalakat, McLaren Group'un basitleştirilmiş bir hisse yapısı ve kolaylaştırılmış bir yönetim süreci ile 'tam olarak yeniden sermayelendirilmesi' konusunda anlaşmaya vardı.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
The McLaren logo

Duyuru, McLaren Automotive ve McLaren Racing bölümlerini sırasıyla yol ve pist çalışmaları için denetleyen McLaren Group yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı onayın ardından geldi.

Salı gecesi geç saatlerde Sky News tarafından yayınlanan bir haberde, McLaren Group'un halihazırda çoğunluk hissedarı olan Mumtalakat'ın, öz sermayesinin yaklaşık %20'sini takımın azınlık hissedarlarıyla yeni sözleşmelere dönüştürerek fiilen tek hissedar haline geleceği iddia edilmişti.

Sky News'in haberinde McLaren Racing'in kendi dış hissedarlarına sahip olduğu ve şirketin bu yan kuruluşunun Formula 1, IndyCar, Extreme E ve Formula E takımlarını denetlediği belirtildi.

Reuters'e göre Mumtalakat zaten McLaren Group'un tahmini %60 hissesine sahipti. Bu yeniden sermayelendirme mevcut pozisyonu daha da güçlendirecek. Ancak duyuruda şirketin şu anda ne kadarına sahip olduğu belirtilmedi.

McLaren Group İcra Kurulu Başkanı Paul Walsh, "Yeniden sermayelendirmenin tamamlanması, grubun devam eden dönüşümünde önemli bir adımdır. Ürün teklifimizi ve marka varlığımızı büyütmek için sağlam bir platform sağlamaktadır." dedi.

Grubun çoğunluk hissedarı Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi'nin İcra Kurulu Başkanı Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa ise, "Bugünkü duyuru, dünyanın en yenilikçi ve heyecan verici süper otomobillerini tasarlamaya ve sunmaya devam ederken, ortaklarımızla birlikte en uygun yönetim yapısını sağlamak için kapsamlı ve uzun vadeli bir planda atılan özenli adımların bir kanıtıdır." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Formula 1

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Formula 1

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Formula 1

Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız" Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi"

Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi"

Formula 1

Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi" Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi"

Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Formula 1

Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Son Haberler

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

F1 Formula 1

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

F1 Formula 1

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu" Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

F1 Formula 1

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

F1 Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol