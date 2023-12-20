Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Duyuru, McLaren Automotive ve McLaren Racing bölümlerini sırasıyla yol ve pist çalışmaları için denetleyen McLaren Group yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı onayın ardından geldi.

Salı gecesi geç saatlerde Sky News tarafından yayınlanan bir haberde, McLaren Group'un halihazırda çoğunluk hissedarı olan Mumtalakat'ın, öz sermayesinin yaklaşık %20'sini takımın azınlık hissedarlarıyla yeni sözleşmelere dönüştürerek fiilen tek hissedar haline geleceği iddia edilmişti.

Sky News'in haberinde McLaren Racing'in kendi dış hissedarlarına sahip olduğu ve şirketin bu yan kuruluşunun Formula 1, IndyCar, Extreme E ve Formula E takımlarını denetlediği belirtildi.

Reuters'e göre Mumtalakat zaten McLaren Group'un tahmini %60 hissesine sahipti. Bu yeniden sermayelendirme mevcut pozisyonu daha da güçlendirecek. Ancak duyuruda şirketin şu anda ne kadarına sahip olduğu belirtilmedi.

McLaren Group İcra Kurulu Başkanı Paul Walsh, "Yeniden sermayelendirmenin tamamlanması, grubun devam eden dönüşümünde önemli bir adımdır. Ürün teklifimizi ve marka varlığımızı büyütmek için sağlam bir platform sağlamaktadır." dedi.

Grubun çoğunluk hissedarı Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi'nin İcra Kurulu Başkanı Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa ise, "Bugünkü duyuru, dünyanın en yenilikçi ve heyecan verici süper otomobillerini tasarlamaya ve sunmaya devam ederken, ortaklarımızla birlikte en uygun yönetim yapısını sağlamak için kapsamlı ve uzun vadeli bir planda atılan özenli adımların bir kanıtıdır." dedi.