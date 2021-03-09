Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu

Formula 1'de uzun kış arası bu hafta sonu sona eriyor ve heyecan hafta sonu yapılacak sezon öncesi testleriyle başlıyor.

Testler 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek ve her gün öğle arasında basın toplantısı gerçekleştirilecek.

TSI 14:00'teki öğle arasında başlayacak ve her gün üç grup halinde 20'şer dakikalık basın toplantıları düzenlenecek.

İlk grup 14:05, ikinci grup 14:25 ve üçüncü grup 14:45'te soru cevaplayacak.

Basın toplantısına Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Williams pilotu Nicholas Latifi ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi katılmayacak. Bunun dışındaki tüm pilotlar ve takım patronları katılacak.

12 Mart Cuma programı:

İlk grup: (14:05)

Sergio Perez (Red Bull Racing), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

İkinci grup: (14:25)

Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Riccardo (McLaren)

Üçüncü grup: (14:45)

Andreas Seidl (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull Racing)

13 Mart Cumartesi programı:

İlk grup: (14:05)

Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Williams)

İkinci grup: (14:25)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin)

Üçüncü grup: (14:45)

Franz Tost (AlphaTauri), Marcin Budkowski (Alpine), Simon Roberts (Williams)

14 Mart Pazar programı:

İlk grup: (14:05)

Valtteri Bottas (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull Racing)

İkinci grup: (14:25)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas), Nikita Mazepin (Haas)

Üçüncü grup: (14:45)

Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Mattia Binotto (Ferrari), Gunther Steiner (Haas)